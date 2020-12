Les autorités américaines ont publié de nouvelles règles pour l’utilisation des drones, permettant aux opérateurs de survoler des zones peuplées la nuit, y compris pour les livraisons de colis, mais certains n’étaient pas enthousiasmés par l’idée.

La Federal Aviation Administration (FAA) a annoncé lundi les nouvelles directives visant à «Répondre aux problèmes de sûreté et de sécurité» autour des véhicules sans pilote et «Faire place à la poursuite de l’intégration des drones dans notre espace aérien», L’administrateur de la FAA Steve Dickson a déclaré, ajoutant que les règles «Rapprochez-nous du jour où nous verrons plus régulièrement des opérations de drones telles que la livraison de colis.»

.@USDOTLa FAA a publié des règles finales qui nécessiteront l’identification à distance des drones et peuvent permettre les opérations de petits drones au-dessus des personnes et la nuit. Ces règles accéléreront l’intégration sûre des drones dans l’espace aérien de notre pays. En savoir plus sur https://t.co/NSZQW5iv8u. #RemoteID pic.twitter.com/Ay7hNGc6rq – La FAA ✈️ (@FAANews) 28 décembre 2020

Les changements de règles les plus importants concernent l’utilisation de drones la nuit, en particulier lorsqu’ils doivent survoler des personnes au sol, ainsi que les exigences d’identification à distance. Alors que les drones seront désormais autorisés à voler après la tombée de la nuit sous certaines conditions – préparant le terrain pour les livraisons de colis de nuit par des sociétés comme Amazon – les opérateurs seront bientôt tenus de joindre un « Module de diffusion d’identification à distance » à toute embarcation pesant plus de 0,55 livre (0,25 kg).

Bien que le cadre précédent exigeait uniquement que les drones soient étiquetés avec un numéro d’immatriculation, les nouvelles règles obligeront les opérateurs à diffuser non seulement l’emplacement du véhicule, mais également leur propre emplacement au sol, permettant aux forces de l’ordre de garder un œil sur qui vole. quoi à tout moment.

«L’identification à distance permet d’identifier les drones en vol ainsi que l’emplacement de leurs postes de contrôle, fournissant des informations cruciales à nos agences de sécurité nationale et à nos partenaires chargés de l’application de la loi, ainsi qu’aux autres responsables chargés d’assurer la sécurité publique». la FAA a déclaré dans son communiqué de presse.

L’exigence d’identification à distance entrera en vigueur en 2022 pour les nouveaux drones, tandis que les engins existants devront être modernisés avec la technologie de diffusion d’ici 2023. Les règles s’appliquent aux opérateurs commerciaux autant qu’aux pilotes de loisir, même ceux qui volent à l’intérieur.

Les nouvelles règles seront probablement une aubaine pour les entreprises de commerce électronique et les entreprises impliquées dans la livraison de colis, ouvrant l’espace aérien américain pour le dépôt de colis 24 heures sur 24.

Tout le monde n’était pas enthousiasmé par le fait que le concept – autrefois confiné à la science-fiction – devienne réalité, certains commentateurs faisant valoir que les drones devront être équipés de lumières pendant leurs excursions nocturnes et pourraient déranger les citoyens qui dorment paisiblement en dessous avec des bruits de bourdonnement intrusifs.

J’espère que tout le monde est ravi d’avoir des drones qui ressemblent à des essaims d’abeilles avec des lumières ultra-brillantes qui bourdonnent dans leurs rues toute la nuit! – LoudGovTeacher (@LoudGovTeacher) 29 décembre 2020

D’autres ont soulevé des problèmes de confidentialité. «Des drones volant au-dessus de vous lorsque vous marchez ou conduisez, des drones avec des caméras qui volent devant toutes les fenêtres de votre maison la nuit. Génial! Cela semble raisonnable, qu’est-ce qui pourrait mal tourner? un autre observateur a tweeté.

Des drones volant au-dessus de vous lorsque vous marchez ou conduisez, des drones avec des caméras volant à l’extérieur de toutes les fenêtres de votre maison la nuit. Génial! Cela semble raisonnable, qu’est-ce qui pourrait mal tourner? 🤪 Il est temps de commencer la pratique des cibles – Margarita (@moinqueens) 29 décembre 2020

Les lignes directrices récemment publiées ne convenaient pas aux amateurs et à ceux qui volaient pour le loisir, qui se sont rendus sur le Web pour faire sauter le cadre de la FAA, un jugeant il « Un autre clou dans le cercueil » pour les petits opérateurs de drones.

« Cela rend le coût prohibitif pour le petit voyageur de loisir / amusant, » le commentateur a poursuivi en ajoutant «La modernisation est coûteuse» et que le «La FAA a enlevé le plaisir.»

Ce n’est pas du tout juste pour les pilotes de loisir, et mon coût d’exploitation vient d’augmenter. Visiblement conçu pour faire sortir les petits gars. Pas content FAA !!! – Ken (@ Ken43055452) 28 décembre 2020

Je voudrais également ajouter que la règle dit que mon drone est désormais illégal de voler sur ma propriété, mais Amazon peut faire voler ses drones sur ma propriété … ouais, essayez-le. – Léon Palnau (@LeonPalnau) 28 décembre 2020

D’autres ont noté un manque de clarté dans les lignes directrices, certains ont demandé comment les règles s’appliqueraient à leur cas individuel, tandis qu’un autre a demandé si « n’importe qui » aurait accès aux émissions d’identité, « Ou juste la police? »

Cela a été fait pour profiter à des entreprises comme Amazon tout en rendant la tâche plus difficile pour les petits opérateurs. Et qui sont ces autorités supplémentaires qui peuvent exiger de voir ma licence? Un idiot qui passe? Tout le monde pourra-t-il localiser l’opérateur du drone avec cet identifiant? Ou juste la police, etc.? – vrai Guy Fawkes (@AltFawkes) 28 décembre 2020

FAA partie 107 #Drone people: Que diable signifie cette nouvelle mise à jour des règles pour vous et moi? Les restrictions seront atténuées, mais nous devons acheter un nouveau drone ou attacher une sorte de transpondeur? https://t.co/FnYBbiIe9v – David Ryder (@davidmryder) 29 décembre 2020

Malgré les protestations, certains opérateurs auto-identifiés ont déclaré avoir respiré un « soupir de soulagement » après l’annonce des nouvelles règles, étant donné que la FAA avait précédemment réfléchi à une exigence qui aurait forcé les pilotes à diffuser les identifiants de leurs drones sur un réseau Internet. Le cadre annoncé lundi ne contient aucune exigence de ce type.

Les règles finales pour l’identification à distance des drones viennent d’être publiées. Nous pouvons tous pousser un soupir de soulagement, AUCUNE exigence de réseau !! Cela semble être un compromis très raisonnable de la FAA qui rendra le passe-temps plus sûr pour tout le monde. J’aurai un clip complet couvrant les changements publiés cette semaine. pic.twitter.com/azYOeL79aX – Drone Valley (@ DroneValley1) 28 décembre 2020

Au cours de l’été, la FAA a donné le feu vert au géant de l’e-détaillant Amazon pour exploiter ses drones au-delà des pilotes. «Ligne de visée visuelle», ouvrir la voie à une « autonome » service de livraison, l’entreprise visant à terme des délais de dépôt de 30 minutes pour les commandes en ligne. Avant un déploiement à grande échelle, cependant, les livraisons initiales étaient limitées aux zones à faible densité de population et uniquement pour les colis de cinq livres ou moins. Le United Postal Service and Wing – appartenant à la société mère de Google, Alphabet – ont également obtenu l’approbation de la FAA pour leurs propres livraisons par drone.

