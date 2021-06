Quand la vérité se mêle à la fiction : faire « Je t’emporte avec moi »

Heidi Ewing a connu ses amis Iván García et Gerardo Zabaleta pendant sept ans avant d’apprendre toute l’histoire de leur voyage. Iván et Gerardo sont tombés amoureux pour la première fois dans les années 1990 au Mexique, où ils ont dû garder leur relation secrète. Ils ont émigré séparément aux États-Unis, Iván traversant d’abord la frontière à pied à grand risque. À New York, les hommes ont finalement prospéré en tant que restaurateurs et dirigent aujourd’hui deux établissements de Williamsburg. Mais, a appris Ewing, le couple est resté sans papiers, comme des millions d’autres. Ewing, une cinéaste nominée aux Oscars (« Jesus Camp »), a reconnu une romance captivante lorsqu’elle en a vu une. Mais comment pouvait-elle dépeindre le statut intermédiaire de ses amis, vivant dans un monde qui les obligeait à cacher les faits fondamentaux de leur existence ? Dans « I Carry You With Me », maintenant en salles, Ewing a trouvé sa propre voie intermédiaire en filmant une fiction hybride. Couvrant l’enfance à l’âge adulte, de Mexico à New York, c’est le film rare qui met en vedette à la fois des acteurs – Armando Espitia joue Iván et Christian Vázquez joue Gerardo – et les personnes représentées.

Mais le projet – le premier long métrage de fiction d’Ewing – avait l’air un peu différent au début. « C’était tellement d’essais et d’erreurs, parce que quand ils m’ont raconté leur histoire pour la première fois, mon choix était: » C’est un beau documentaire « », a déclaré Ewing un matin dans un restaurant du Lower East Side. À partir de 2013, elle a filmé des moments importants de la vie d’Iván et Gerardo – anniversaires, ouvertures de restaurants, Cinco de Mayo. Elle a également tourné avec eux des interviews (soigneusement éclairées et en partie inspirées de « My Dinner with Andre »). Tout en rassemblant ces matériaux pendant plusieurs années, elle a continué à faire des films avec sa co-réalisatrice de longue date, Rachel Grady : « Detropia », « Norman Lear : Just Another Version of You » et « One of Us ».

Mais son documentaire sur ses amis a continué à poser certains défis. Par exemple, il n’existait pratiquement aucune photo ou vidéo d’archives d’Iván et Gerardo. Et elle évitait généralement les productions documentaires qui n’avaient pas «l’évolution actuelle d’une histoire ou d’un récit», comme elle l’a dit. Il y avait aussi la question de rendre justice à la romance de ses amis. « Vous voulez voir quelqu’un tomber amoureux. Une caméra documentaire n’est jamais là – au bar, au restaurant, au coin de la rue, dans le métro, dans le bus, le regard entre deux personnes », a déclaré Ewing.

Elle a décidé de choisir des acteurs pour dramatiser l’histoire d’Iván et Gerardo. Le couple a apporté tout son soutien. « Il y a trois ans et demi environ, elle nous a dit, oh, j’ai cette idée. Et nous avons dit, qu’est-ce qui est le mieux? Quelle est la meilleure chose à faire pour exprimer cela? Elle a dit, nous devons trouver des acteurs, et nous avons dit : ‘OK !’ », a déclaré Zabaleta dans une récente interview Zoom, assise à côté de García. Mais Ewing a continué à tourner des séquences documentaires d’Iván et Gerardo jusqu’à ce que la réalisation de films de fiction commence. Lorsqu’elle cherchait un scénario pour un financement, il y avait deux types de texte : l’encre noire pour les parties fictives à tourner, l’encre bleue pour les moments qu’elle avait déjà filmés avec Iván et Gerardo. (Après quelques tentatives en solo, Ewing a co-écrit le scénario avec Alan Page Arriaga.) « Je suppose que c’était peut-être toujours dans ma tête que je n’irais pas à fond » avec la fiction uniquement, a déclaré Ewing. Elle a commencé à tourner à l’automne 2018 avec Espitia et Vázquez jouant le couple, qui se rencontrent dans un club dans un manoir vide. Ivan travaille dans un restaurant et a un enfant ; il est séparé de la mère du garçon et garde secrète sa sexualité. Gerardo enseigne et il est issu d’une famille d’éleveurs.

Les plus jeunes acteurs les jouent comme des enfants dans des flashbacks sur des moments formateurs. Cela inclut une séquence déchirante dans laquelle le père de Gerardo conduit son jeune fils dans un champ la nuit et l’interroge sur son homosexualité.