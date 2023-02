Quand la star du tennis de table Manika Batra a rencontré Ranbir Kapoor

La centrale indienne du tennis de table, Manika Batra, est une célébrité à part entière, mais elle a récemment eu elle-même un moment de fangirl. En rencontrant l’acteur de Bollywood Ranbir Kapoor, l’athlète a d’abord voulu chérir le moment en privé. Pourtant, éprouvant l’humilité de la star de Bollywood, Manika n’a pas pu s’empêcher de partager le moment sur ses réseaux sociaux. Elle voulait faire savoir à ses fans que l’acteur est plus que sa célébrité. Elle a partagé une photo d’elle-même avec Ranbir Kapoor sur sa poignée Instagram. Bien que les détails de leur conversation restent flous, Manika a partagé que Ranbir souhaitait en savoir plus sur la carrière professionnelle.

« Au début, je ne voulais pas poster ça et je voulais le garder pour moi car ce moment est précieux pour moi. Mais ensuite, j’ai pensé que les gens devraient savoir à quel point cet homme est généreux et gentil. Nous avons parlé de mon jeu. Il était curieux de connaître ma taille (il a dit-aapko toh zyaada bend hota padta hoga khelte hue car vous avez une grande taille) et ainsi de suite. RK a mon cœur. Merci de me mettre à l’aise. J’ai toujours été fan de ton jeu d’acteur, mais maintenant je suis fan de tes traits gentils, intellectuels et amusants ! » Manika Batra a écrit dans la légende.

Sur la photo, Batra a été vue portant un haut à col roulé blanc qu’elle a superposé avec une veste à imprimé zèbre et un pantalon taille haute. Elle a complété son look avec une casquette et un sac tendance. Ranbir Kapoor avait l’air pimpant dans une doudoune, un pantalon cargo et un béret.

En termes de travail, Ranbir Kapoor, qui a partagé pour la dernière fois l’espace d’écran avec Alia Bhatt à Brahmastra, s’est associé à Shraddha Kapoor pour Tu Jhoothi ​​Main Makkaar. Après cela, il figurera dans Animal de Sandeep Reddy Vanga aux côtés de Rashmika Mandanna.

Pendant ce temps, Manika Batra a récemment atteint sa 33e place, la meilleure en carrière, au classement mondial du simple féminin de la Fédération internationale de tennis de table (ITTF). Batra a scénarisé cet exploit après avoir obtenu un spectacle impressionnant au WTT Contender à Doha le mois dernier.

Manika Batra avait enregistré une victoire 3-2 contre Choi Hyojoo de Corée du Sud en quart de finale pour passer à la prochaine étape du WTT Doha Contender. La course sensationnelle de Batra à Doha a finalement pris fin après avoir subi une défaite 1-3 face à la Chinoise Zhang Rui. Après avoir perdu le premier match, la star indienne du tennis de table a effectué un retour courageux pour remporter le second. Cependant, le joueur de 27 ans n’a pas réussi à poursuivre sur sa lancée et a perdu le troisième match pour se retirer de l’événement.

L’an dernier, Manika Batra était devenue la première femme indienne à remporter une médaille à la Coupe d’Asie. Le pagayeur né à Delhi avait battu la Japonaise Hina Hayata, alors numéro 6 mondiale, en séries éliminatoires pour remporter une médaille de bronze historique en novembre de l’année dernière.

