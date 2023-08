Quand la star de Guns and Gulaabs, Dulquer Salmaan, s’est fait dire par Mammootty de ne PAS rentrer à la maison pour cette raison

Dulquer Salmaan, réputé pour ses rôles romantiques dans le cinéma du sud de l’Inde, a charmé le public à travers l’Inde avec son talent exceptionnel. Néanmoins, dans une récente interview, Dulquer a révélé que ni sa femme, Amal Sufiya, ni son père, la légende du cinéma malayalam Mammootty, ne le considèrent comme une star. De plus, Mammootty l’encourage souvent à entreprendre plus de projets cinématographiques, soulignant son dévouement à son métier.

Lors d’une interview avec ETimes, Dulquer a révélé comment sa femme et son père le maintenaient au sol. Il a partagé : « Je ne pense pas que ma femme ait pleinement accepté que je sois un acteur ou une star. Elle pense simplement : « Il va travailler et revient. » » Il s’est également souvenu d’un moment où quelqu’un lui a demandé une photo. , laissant sa femme surprise. Elle a fait remarquer: « Je sais ce que vous êtes à la maison. Ils ne voient que la version soignée de vous. Je suis celle qui vit avec la vraie version. »

Découvrez Rajkummar Rao et Dulquer Salmaan à la projection de Guns and Gulaabs

En ce qui concerne l’influence de son père sur ses choix de films, Dulquer a expliqué que Mammootty ne saisit pas entièrement sa préférence pour les longs projets de huit à neuf mois. Au lieu de cela, Mammootty l’encourage à travailler sur plus de films. Il a déclaré avec humour: « Il me dit: » Tu ne peux pas venir chez moi si tu ne fais qu’un seul film par an « . »

Dulquer Salmaan a été acclamé pour ses performances et son film tamoul de 2015, OK Kanmani, l’a catapulté vers la gloire dans le Nord. Depuis lors, il a eu un impact significatif dans diverses industries cinématographiques, notamment le malayalam, le tamoul, le télougou et ses débuts acclamés en hindi à Karwaan en 2018.

Sur le plan professionnel, Dulquer est récemment apparu dans le clip du dernier morceau de Jasleen Royal et Arijit Singh, Heeriye. Les fans attendent avec impatience son prochain film bourré d’action, King of Kotha, réalisé par le débutant Abhilash Joshiy, dont la sortie est prévue en août 2023.