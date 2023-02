Quand la star de Deadpool, Ryan Reynolds, s’est moquée de Cristiano Ronaldo

Le footballeur vedette Cristiano Ronaldo a été ridiculisé de manière hilarante par l’acteur hollywoodien Ryan Reynolds il y a cinq ans. L’acteur de Deadpool, lors d’une interview, avait pris une pique effrontée à Ronaldo. L’incident a eu lieu en 2018 alors que Reynolds faisait la promotion de la suite de The Deadpool. Lorsqu’on lui a demandé qui ne devrait pas regarder le film, Reynolds a eu une réponse hilarante. « Les gens qui s’offusquent facilement, ceux qui ont du goût et le sens de l’humour. Les gens qui n’aiment pas perdre de temps ou d’argent et Cristiano Ronaldo. F ** k ce gars », a déclaré Reynolds par EssentiallySports.

L’amour de Ryan Reynolds pour le football est un secret de polichinelle et l’homme de 46 ans, avec un autre acteur hollywoodien Rob McElhenney, avait acheté le club gallois Wrexham pour 2 millions de livres sterling en 2021. L’année dernière, McElhenney avait ouvert en plaisantant sur la possibilité de cordage à Cristiano Ronaldo. Répondant à un tweet qui disait : “Cristiano Ronaldo a demandé à quitter Manchester United s’ils reçoivent une offre convenable cet été, selon plusieurs rapports”, McElhenney avait simplement écrit : “Définir convenable”.

Le parcours de Wrexham en FA Cup s’est terminé de manière déchirante plus tôt cette semaine. Après la défaite de Wrexham, Ryan Reynolds a déclaré qu’il était fier de la performance de son équipe sur le terrain.

“Tellement fier de ces garçons. Et les plus de 4000 supporters à l’extérieur qui ont tout donné au Wrexham AFC”, a tweeté Ryan Reynolds.

Tellement fier de ces garçons. Et les plus de 4000 supporters extérieurs qui ont tout donné. @Wrexham_AFC—Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 7 février 2023

Wrexham a concédé deux buts en retard contre Sheffield United pour se retirer de la FA Cup le 8 février.

Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo est récemment devenu le footballeur le mieux payé de l’histoire du jeu après avoir signé un accord lucratif avec le club de football basé en Arabie saoudite Al-Nassr FC. Ronaldo gagnerait désormais 200 millions de dollars par an. L’ancien attaquant du Real Madrid est devenu agent libre après la résiliation mutuelle de son contrat avec Manchester United l’année dernière. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a marqué les quatre buts de sa nouvelle équipe lors d’un match contre Al Wehda jeudi. Ronaldo a franchi une nouvelle étape pendant le match en inscrivant son 500e but en championnat hier.

Cristiano Ronaldo compte actuellement 503 buts dans le football interclubs. Ses 503 buts en championnat ont été marqués par cinq clubs. Le joueur de 38 ans a marqué 311 buts pour le Real Madrid. Il a marqué 103 buts en deux périodes avec Manchester United. De plus, il a marqué 81 buts pour la Juventus, trois pour le Sporting CP et maintenant cinq pour Al-Nassr.

