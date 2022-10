Quand la star d’Adipurush, Prabhas, a accusé Karan Johar d’avoir répandu des rumeurs de rencontres avec Anushka Shetty

Karan Johar est connu pour avoir fait en sorte que des célébrités du divertissement dévoilent leurs secrets les plus profonds dans son émission de chat populaire Koffee With Karan. Les célébrités sont souvent à leur meilleur et parlent ouvertement de leur vie personnelle. Même Karan essaie de creuser profondément dans la vie de ses invités et c’est lors de la saison 6 que l’hôte a posé la question la plus discutée sur l’équation de Prabhas avec Anushka Shetty.

Comme la vie amoureuse de Prabhas a toujours été le sujet de discussion brûlant parmi les fans, Karan a cessé le moment et a demandé à la star de Baahubali s’il sortait actuellement avec quelqu’un. Pat est venu la réponse de Prabhas, “Non.” Quand Karan a poussé plus loin, “Alors, les rumeurs selon lesquelles vous sortiriez avec Anushka Shetty sont vraies ou non?” Prabhas a répondu: “Vous les avez commencés” suivi d’un rire. Cette réponse a laissé tout le monde en deux.

Regardez Karan poser la question brûlante à Prabhas ici :

Il y a eu de nombreuses fois dans le passé où Prabhas était lié à Anushka. Les deux partagent une grande équation et sont les meilleurs amis. Dans une interview, lorsqu’on a demandé à Anushka de nommer 3 qualités de Prabhas, elle a répondu: “Sa loyauté envers ses amis. C’est quelqu’un qui préfère grandir. Il s’introspecte et grandit en lui-même. Son plus grand défi est lui-même donc il comprend et grandit de cette façon.”

Les gestes d’Anushka envers Prabhas ont souvent suscité des spéculations sur leur romance. À l’occasion du 41e anniversaire de Prabhas, Anushka avait appelé la star de Baahubali “Pupsu” dans sa légende. “Joyeux joyeux anniversaire pupsu… j’adore la sensation et le look de radhe Shyam… j’attends avec impatience les créations UV, Radha Krishna garu, Pooja, les acteurs et l’équipe… tout ce qu’il y a de mieux”, lit-on dans sa note. Elle avait aussi Prabhas comme amie de 3 heures du matin.

Il y a également eu des rumeurs sur leur mariage, mais Anushka et Prabhas l’ont réfuté de temps en temps. Récemment, il a été rapporté que Prabhas sortait avec sa co-vedette d’Adipurush Kriti Sanon, cependant, il n’y a aucune confirmation à ce sujet.