GOOD Omens est de retour pour une deuxième saison, un an après la sortie du premier opus.

David Tennant, 50 ans, et Michael Sheen, 52 ans, se réuniront pour redonner vie à l’adaptation du roman du même nom de 1990.

Quand la saison 2 de Good Omens sortira-t-elle?

On ne sait actuellement pas quand la saison 2 de Good Omens sera sur les écrans.

Un initié de la télévision a déclaré: «Le roman et l’émission ont acquis un véritable culte, alors les fidèles seront ravis d’apprendre cette suite.

«Bien que la première série couvre l’intégralité du livre Good Omens, les créateurs continueront l’intrigue bien au-delà de l’histoire initialement écrite par Sir Terry.

«Mais c’est une technique qui est bien utilisée à la télévision et qui s’est avérée extrêmement populaire dans le passé, tant que les créateurs parviennent à conserver l’esprit de l’original.»

Qui jouera dans la saison 2 de Good Omens?

David Tennant et Michael Sheen joueront dans la nouvelle série, mais on ne sait pas qui les rejoindra.

En parlant de son personnage et de la série, Michael a jailli: «J’adore le personnage et j’aime le monde de celui-ci. C’est très agréable de travailler avec David et le reste de l’équipe.

La star de Line of Duty et Motherland, Anna Maxwell Martin, a joué dans la première série en tant que Beelzebub, le chef des forces de l’enfer.

Que pourrait-il se passer dans la saison 2?

Les deux héros (et leur amitié) ayant survécu à la saison 1, il y a une ardoise plus ou moins vierge sur laquelle projeter les événements de la saison 2.

Le producteur exécutif Gaiman avait tracé une suite avec l’auteur Terry Pratchett qui se concentrait sur l’origine des anges.

Par conséquent, il est probable que cela tourne autour d’une sorte d’histoire d’origine.

En 2017, le showrunner de Good Omen a déclaré RadioTimes.com, «Terry et moi avons également tracé une suite de Good Omens que nous n’avons jamais fait.

«Il s’agissait de savoir d’où venaient réellement les anges, c’est pourquoi il était assez facile d’ajouter des anges supplémentaires. [including Jon Hamm’s Gabriel] pour ça. »

Que s’est-il passé dans la saison 1 de Good Omens?

Se déroulant en 2018, la série suit le démon Crowley (David Tennant) et l’ange Aziraphale (Michael Sheen), des connaissances de longue date qui, s’étant habituées à la vie sur Terre en tant que représentants du paradis et de l’enfer.

Ils cherchent à empêcher la venue de l’Antéchrist et avec lui Armageddon, la bataille finale entre le Ciel et l’Enfer.

Dans la finale, Aziraphale et Crowley ont été accusés de trahison par leurs supérieurs surnaturels respectifs pour leurs actions.

Aziraphale a été condamné à la destruction par le feu de l’enfer, tandis que Crowley était censé se vaporiser via l’eau bénite.

Après avoir purgé leurs punitions, le paradis et l’enfer, acceptez de les laisser continuer à vivre leur vie sur Terre, où il est révélé qu’ils avaient échangé leurs apparences afin que leurs punitions ne conviennent plus.