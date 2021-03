La SAISON 18 de Bravo’s Top Chef sera lancée au printemps 2021.

Les concurrents prépareront une tempête à Portland « pittoresque », dans l’Oregon, selon les showrunners.

Quand la saison 18 de Top Chef a-t-elle lieu?

La saison 18 débutera le jeudi 1er avril, avec un épisode « surdimensionné » sur Bravo qui commence à 20 heures.

Il y aura 15 chefs exécutifs et restaurateurs de partout au pays qui présenteront leurs compétences uniques.

Le juge en chef Tom Colicchio a déclaré que «cela pourrait être l’une des meilleures collections de chefs que nous ayons eues dans l’émission en 18 saisons».

L’hôte Padma Lakshmi et la juge Gail Simmons reviennent également pour la nouvelle saison.

Lakshmi, qui vit à La ville de New York avec sa fille, est un expert culinaire nominé aux Emmy, animateur de télévision, producteur et auteur à succès.

Simmons est un expert culinaire formé, un écrivain culinaire et une personnalité de la télévision.

Ils seront rejoints par un «jury de sélection et de restauration d’élite» composé de gagnants, de finalistes et de favoris de Top Chef All-Star.

« Les chefs seront mis à l’épreuve dans une variété de nouveaux défis cette saison, y compris la célébration de la cuisine panafricaine de PDX, nourrir des centaines de travailleurs de première ligne, un défi d’élimination du surf et du gazon en l’honneur des tribus confédérées de la réserve indienne d’Umatilla et du crabe. sur la côte de l’Oregon en hommage à l’icône culinaire et à l’Oregonian James Beard, « lit la description du spectacle.

Le chef gagnant recevra 250 000 $ parmi d’autres prix.