Share on Twitter

Share on Facebook

LES FANS de Call the Midwife sont ravis de savoir que l’émission sera de retour UNE AUTRE série.

Les adorables religieuses et infirmières de Nonnatus House aideront une fois de plus les habitants de Poplar en mettant au monde beaucoup de beaux bébés.

BBC

Call the Midwife est de retour pour une dixième saison[/caption]

Quand commence la saison 10 de Call the Midwife?

Il n’y a pas longtemps à attendre pour obtenir votre dose d’appels à la sage-femme.

L’émission débute CE DIMANCHE (14 avril 2021) et durera huit épisodes.

Bien que les détails de l’intrigue restent étroitement surveillés, nous savons que la saison 10 aura lieu en 1966.

Le Sun a révélé comment Call the Midwife devrait fonctionner pendant au moins trois saisons supplémentaires, ce qui le mènera à 1969.

BBC

Nos sages-femmes préférées sont de retour pour accoucher de plus beaux bébés[/caption]

Qui joue dans Call the Midwife saison 10?

N’ayez crainte, vos favoris habituels de Call The Midwife sont de retour pour la saison 10, et cela comprend:

Helen George comme Trixie

Jenny Agutter comme sœur Julienne

Linda Bassett comme infirmière Cane

Fenella Woolgar comme soeur Hilda

Stephen McGann comme Dr Turner

Cliff Parisi en tant que Fred Buckle

Ella Bruccoleri comme sœur Frances

Laura Main comme Shelagh Turner

Leonie Elliott comme Lucille

Le casting de Call the Midwife pour la saison 10 ne le fait pas, cependant, incluez Jennifer Kirby, qui a joué l’infirmière Valerie, alors qu’elle a décidé de quitter la série.

«Après quatre années joyeuses passées avec Call the Midwife, j’ai décidé de dire au revoir à Nonnatus, Val et à la merveilleuse équipe de distribution, de l’équipe de production et de la production», a annoncé l’actrice en août 2020.

BBC

Les religieuses de Nonnatus House pourraient perdre leur maison[/caption]

Ce qui s’est passé dans Call the Midwife saison 9

Sœur Julienne a été informée que le conseil réduisait le financement de Nonnatus House en même temps que les paiements de loyer étaient augmentés, mettant en doute l’avenir de l’ordre.

Les problèmes de drogue du Dr McNulty sont également apparus.

Pendant ce temps, un discours passionné au conseil par Trixie et le soutien de la communauté locale ont conduit à un sursis à exécution pour Nonnatus House, mais seulement pour un an.





Comment puis-je regarder la saison 10 de Call the Midwife?

Vous pouvez le regarder sur BBC One tous les dimanches pendant huit semaines à partir du 18 avril 20201.

Jusque-là, vous pouvez regarder les neuf dernières saisons gratuitement sur le BBC iPlayer.