Quand la Ryder Cup est-elle en direct sur Sky Sports ? Horaires complets de la télévision et comment suivre sur les plateformes numériques | Actualités golfiques

Regardez l’équipe d’Europe affronter les États-Unis lors de la Ryder Cup à Rome, en direct et en exclusivité sur Sky Sports, du vendredi au dimanche.

Après une Solheim Cup passionnante en Espagne, l’attention se tourne désormais vers la Ryder Cup à travers l’Europe en Italie.

Chaque tir sera diffusé en direct sur Sky Sports alors que l’équipe Europe de Luke Donald cherche à retrouver le trophée qu’elle a perdu à Whistling Straits en 2021 et que l’équipe américaine de Zach Johnson tente de triompher à l’étranger pour la première fois depuis 1993.

Les abonnés non-Sky Sports peuvent regarder l’événement MAINTENANT, tandis qu’il y aura un blog en direct sur skysports.com et l’application Sky Sports avec des moments forts vidéo, des analyses et des commentaires textuels de Rome.

Le capitaine américain Zach Johnson sera-t-il félicité dimanche soir ou Luke Donald, skipper de l’équipe Europe, pourra-t-il remporter la gloire ?

Ryder Cup – horaires complets de la télévision

vendredi 29 septembre

La couverture en direct du Jour 1 Foursomes commence à 6h du matin

La couverture en direct du premier jour de Fourballs commence à 12h

samedi 30 septembre

La couverture en direct du Jour 2 Foursomes commence à 6h du matin

La couverture en direct du Jour 2 Fourballs commence à 12h

dimanche 1er octobre

La couverture en direct du Day 3 Singles commence à 9h

Les téléspectateurs pourront regarder un match « star » lors des foursomes de vendredi et samedi en se connectant sur skysports.com et sur l’application Sky Sports.

Profitez d’un festin de divertissement avant même le début de la Ryder Cup 2023 !

Bien plus que la Ryder Cup…

L’action commence cependant bien avant vendredi, avec le Celebrity All-Star Match et la Junior Ryder Cup en direct sur Sky Sports et via un flux gratuit sur skysports.com et l’application Sky Sports plus tôt dans la semaine.

Le Celebrity All-Star Match, qui comprendra Novak Djokovic, 24 fois champion du Grand Chelem de tennis, les anciens footballeurs Andriy Shevchenko et Gareth Bale, ainsi que le pilote de Formule 1 Ferrari Carlos Sainz, aura lieu mercredi.

Novak Djokovic est une force dominante dans le tennis, mais comment s’en sortira-t-il sur le terrain de golf ?

La Junior Ryder Cup se terminera ensuite au Marco Simone Golf and County Club jeudi alors que l’équipe américaine tentera de remporter la compétition pour la septième fois consécutive.

Suivez Sky Sports News, numérique et social

Sky Sports couvrira la Ryder Cup sur diverses plateformes, y compris sur Sky Sports News, où il y aura des interviews en direct et des mises à jour tout au long de la semaine.

En plus des blogs, des moments forts vidéo, des rapports et des fonctionnalités sur skysports.com et sur l’application Sky Sports, vous pouvez également vous tenir au courant sur nos réseaux sociaux.

Revivez la fin controversée de la Ryder Cup 1999, qui a vu l'équipe américaine célébrer un putt de birdie monstre au 17e avant que Jose Maria Olazabal n'ait la chance de putter.

Ryder Cup : qui joue pour chaque équipe ?

ÉQUIPE EUROPE : Rory McIlroy (Irlande du Nord), Jon Rahm (Espagne), Robert MacIntyre (Écosse), Viktor Hovland (Norvège), Tyrrell Hatton (Angleterre), Matt Fitzpatrick (Angleterre), Ludvig Åberg (Suède), Tommy Fleetwood (Angleterre), Nicolai Hojgaard (Danemark), Shane Lowry (Irlande), Justin Rose (Angleterre), Sepp Straka (L’Autriche)

Capitaine: Luc Donald

ÉQUIPE ÉTATS-UNIS : Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homa, Xander Schauffele, Sam Burns, Rickie Fowler, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Jordan Spieth, Justin Thomas

Capitaine: Zach Johnson

Quel est le format ?

Quatuor voit deux golfeurs européens s’affronter contre un duo américain, les membres de l’équipe alternant les coups et chaque équipe utilisant une balle.

Quatre balles voit également deux golfeurs de chaque équipe s’affronter, mais chaque joueur utilise sa propre balle. Le score le plus bas de chaque paire comptera pour le score de leur camp.

Douze matchs en simple sera ensuite disputé le dernier jour, chaque membre de l’équipe américaine affrontant un adversaire européen dans un match en tête-à-tête.

La couverture en direct de la journée d’ouverture de la Ryder Cup commence vendredi à partir de 6 heures du matin sur Sky Sports Golf. Diffusez la Ryder Cup, la Coupe du monde de cricket, la Premier League, la Super League et bien plus encore avec MAINTENANT.