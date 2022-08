Quand la reine a empêché Snoop Dogg de se faire expulser du Royaume-Uni, voici l’histoire

Calvin Cordozar Broadus Jr, populairement connu sous le nom de Snoop Dogg, a été une fois sauvé par la reine d’être expulsé du Royaume-Uni dans les années 90. Lors d’une interview avec le DJ américain Whoo Kid, Snoop Dogg s’est rappelé la fois où il était en tournée au Royaume-Uni en 1994. C’était aussi l’époque où le rappeur américain faisait face à des accusations de meurtre au premier et au deuxième degré. En 1993, un homme a été abattu à Los Angeles. Snoop et son garde du corps ont été arrêtés et accusés de meurtre au premier degré dans cette affaire. Les accusations ont été abandonnées trois ans plus tard en 1996.

Snoop a fait référence à un article de presse en première page publié dans Daily Star avec un titre, “Kick This Bastard Out!” Se souvenant de l’époque, Snoop a déclaré: «Ils m’ont expulsé du Royaume-Uni. Ils avaient une photo de moi avec une main menottée. C’est la photo que j’ai prise.”

Le grand rap a déclaré que c’était l’époque où il combattait une affaire de meurtre à Los Angeles. Il a alors dit : « Mais devinez qui est venu à ma défense ? Faites une supposition. La reine.” “Cet homme n’a rien fait de mal dans notre pays. Il peut venir », a déclaré Snoop, citant la reine.

Jetez un oeil à l’interview ici:

Snoop Dogg a expliqué qu’une autre raison pour laquelle la reine avait défendu son séjour au Royaume-Uni était ses petits-enfants, le prince Harry et le prince Williams. Snoop plaisante alors: «Merci Queen, je t’aime, bébé. La reine… c’est ma fille !

Il a cité la même raison dans une interview avec le Guardian en 2015. m’a donné la permission d’être ici », a-t-il déclaré.

En plus d’être une légende absolue dans le monde de la musique, Snoop Dogg est désormais étroitement associé aux jetons non fongibles (NFT). Selon les rapports, le rappeur, avec Eminem, interprétera leur morceau Bored Ape NFT, From the D 2 the LBC, aux MTV Music Awards.

