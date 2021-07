Quand la première nuit de Rahul Vaidya avec Disha Parmar a été gâchée par son oncle maternel ! | Buzz News

New Delhi : le couple préféré de la télévision, le chanteur Rahul Vaidya et l’actrice Disha Parmar se sont mariés vendredi 16 juillet au Grand Hyatt de Mumbai.

Lors d’un brunch après le mariage avec des amis proches et la famille, Rahul a pris le relais et a partagé un incident mignon mais amusant avec ses invités à propos de sa première nuit avec Disha Parmar.

Rahul a partagé de manière hilarante l’incident à cause duquel sa première nuit a été gâchée. Alors que Disha riait tout au long de la conversation, Rahul a partagé que son oncle maternel était le vrai coupable pour avoir gâché sa journée spéciale. Eh bien, la vidéo est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux et elle a été partagée par l’une de leurs pages de fans.

Partageant plus de détails à ce sujet, Rahul a partagé: «Mere mama aaj subah aae simple room mein. Il est dans ma chambre depuis 8 heures du matin aujourd’hui. C’était ma première nuit, je veux tout vous dire. Nous sommes tous de la famille, il y a mes deux cousins, Shreyas et Arpit, ils faisaient la fête avec moi. Je leur ai dit de venir dans ma chambre. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais eux et mon autre oncle Manoj mama sont venus dans ma chambre à 3 heures du matin. Ma première nuit se passe. Et ma femme m’a demandé : ‘humare room mein aur bhi koi hai kya ?’ J’ai dit oui. Ce sont donc les gens légendaires. »

Pour les inconnus, Rahul Vaidya et Disha Parmar avaient annoncé leur mariage sur Instagram suivi d’une vidéo où on pouvait les voir échanger leurs bagues de fiançailles et l’officialiser. Rahul avait d’abord avoué son amour à Disha dans l’émission de téléréalité Bigg Boss 14. Depuis lors, ils ont été ensemble à travers vents et marées.

Disha a fait ses débuts dans le feuilleton quotidien 2012 Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara. Elle a également figuré dans plusieurs publicités publicitaires. Elle a ensuite été vue dans l’émission télévisée Woh Apna Sa et a également reçu l’amour des téléspectateurs.