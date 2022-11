La POLOGNE est l’un des pays de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) qui est prêt à protéger un autre pays en cas d’attaque.

Découvrons quand la Pologne a rejoint l’OTAN.

La Pologne a rejoint l’OTAN en 1999 Crédit : Getty

Quand la Pologne a-t-elle rejoint l’OTAN ?

La Pologne a rejoint l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en 1999.

Bien que la Pologne et l’Ukraine partagent une frontière de 535 km, la Pologne est un État membre de l’OTAN et l’Ukraine ne l’est pas.

S’exprimant lors d’un appel vidéo avec l’armée ukrainienne, Zelensky a déclaré : « L’Ukraine n’est pas membre de l’OTAN.

“Nous avons entendu pendant des années que les portes étaient ouvertes, mais nous avons également entendu dire que nous ne pouvions pas nous joindre.”

Qu’est-ce que l’Otan ?

L’OTAN a été créée en 1949 en tant qu’alliance militaire internationale pour la défense mutuelle contre la menace perçue de l’Union soviétique pendant la guerre froide.

Il a d’abord commencé avec 12 États membres, mais depuis lors, il s’est étendu à 30.

La Pologne a cessé d’être membre du Pacte de Varsovie – l’alternative de l’URSS à l’OTAN – lorsque l’Union soviétique s’est effondrée en 1991.

En 1999, la Pologne a rejoint l’OTAN avec la Hongrie et la République tchèque.

L’organisation est considérée comme la plus grande et la plus puissante alliance militaire de l’histoire.

Il est attaché à la liberté individuelle, à la démocratie, aux droits de l’homme et à l’État de droit, toutes les décisions étant prises par consensus.

Le siège permanent de l’Otan se trouve à Bruxelles, où le Secrétaire général préside les organes décisionnels de haut niveau.

L’actuel secrétaire général est l’ancien Premier ministre norvégien Jens Stoltenberg.

Les réunions au sommet ne sont pas régulières, les chefs de gouvernement et d’État se réunissent à des moments clés de l’évolution de l’Alliance.

Les sommets sont utilisés, par exemple, pour présenter une nouvelle politique, inviter de nouveaux membres dans l’Alliance, lancer des initiatives majeures et renforcer les partenariats.

Quels autres pays font partie de l’OTAN ?

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord compte 30 États membres.

L’alliance d’après-guerre s’est élargie pour inclure 28 États membres européens et deux États nord-américains.

Voici tous les États membres de l’OTAN et l’année de leur adhésion.