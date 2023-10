Quand la politique climatique frappe la chaîne alimentaire | Actualités, Sports, Emplois

Il y a eu récemment un article intéressant dans le Financial Times décrivant l’indignation survenue en Irlande lorsqu’on a dit aux producteurs laitiers qu’ils devraient éliminer les vaches de leurs troupeaux parce qu’elles rejetaient trop d’azote dans l’environnement – ce qui signifie, en d’autres termes, qu’ils produire plus de fumier que ce qui est désormais autorisé par la réglementation de l’Union européenne.

Les agriculteurs se sont rebellés comme ils l’ont fait aux Pays-Bas lorsque des restrictions similaires y ont été proposées.

Peut-être qu’au lieu de considérer cela comme un problème de producteur, nous devrions demander aux citadins/consommateurs ce qu’ils penseraient de la réduction ou de l’élimination des produits laitiers dans leur alimentation. Par exemple, si vous vivez à Amsterdam, Dublin ou peut-être à Manhattan, êtes-vous prêt à abandonner votre vin et votre fromage le soir pour, disons, du vin avec des chips et de la salsa ?

Bien sûr, cela nous ramène toujours à l’agriculture… mais ce serait désormais du maïs et des tomates à base de légumes au lieu de produits laitiers et de fromage. Cependant, avec moins de fumier de vache pour aider à fertiliser les champs, nous aurions besoin de plus d’engrais artificiels à base d’azote fabriqués à partir de gaz naturel et d’usines chimiques afin de cultiver le maïs et les tomates supplémentaires nécessaires pour y parvenir.

Et cela signifie que nous devrions consommer davantage de combustibles fossiles, dont tout le monde dit qu’ils sont mauvais pour l’environnement – ​​ce qui amène à se demander si forcer les agriculteurs européens à réduire la taille de leurs troupeaux laitiers a un sens en premier lieu.

Je suppose que cela montre que l’application de toute politique climatique a ses limites, surtout lorsqu’elle commence à affecter notre chaîne alimentaire.

Après avoir lu l’article, ça m’a fait « creuser » un peu plus profond dans d’autres politiques environnementales comme le captage du carbone. D’après ce que j’ai pu lire, un magnifique champ de maïs vert près de chez moi capte environ 3/4 de tonne/acre de dioxyde de carbone chaque été lorsque les plants de maïs le retirent de l’air pendant la photosynthèse.

Comparez cela à un acre de bâtiments en béton et en maçonnerie à Manhattan qui n’absorbent pas de dioxyde de carbone de l’air, mais qui en ajoutent simplement chaque jour. Peut-être que pour résoudre la crise climatique, nous devrions simplement interdire aux gens de vivre dans des villes où il y a peu ou pas d’espaces verts et où il n’y a pas de captage de carbone.

Je doute que nous y parvenions. Il y a tout simplement trop de gens et trop de votes vivant dans les villes pour que cela soit possible.

Pourtant, cela fait réfléchir. Pourquoi devrions-nous confier la responsabilité du nettoyage de la planète aux producteurs laitiers et aux producteurs de fromage ? Est-ce parce qu’ils sont si peu nombreux ?

Peut-être que les penseurs profonds de pays comme Bruxelles, Washington, Albany, etc., qui proposent toutes ces idées, devraient prendre du recul et réfléchir un peu.

Je doute que certains d’entre eux soient prêts à renoncer au fromage qu’ils savourent comme apéritif avant le dîner et, qui sait, le vin pourrait être la prochaine solution. Beaucoup d’énergie, d’engrais, de lutte antiparasitaire, etc. sont consacrés à la viniculture, sans parler de la chaleur, de l’énergie et des matières premières nécessaires à la fabrication d’une bouteille de vin en verre.

Et si nous devions interdire le vin ainsi que le fromage, nous serions alors confrontés à une crise !

Rolland Kidder est un résident de Stow.







