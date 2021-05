Internet est rempli d’une boîte pleine de souvenirs de la vie et de l’époque des célébrités. Plusieurs moments de retour mettant en vedette ces célébrités sont trop mignons pour les mots. Maintenant, nous sommes tombés sur une vidéo de retour importante de Shah Rukh Khan et de sa fille chérie Suhana Khan. La vidéo montre SRK demandant à Suhana d’imiter sa mère Gauri Khan lorsqu’elle lui demande de manger.

Dans la vidéo, Shah Rukh montre sa photo d’enfance à la caméra sur le souvenir dont il ne se souvient pas beaucoup. La superstar montre ensuite le livre de table basse de son film de 2001 «Asoka». La vidéo passe ensuite à Suhana qui est très excitée d’être dans le bureau de son père. SRK lui demande alors d’imiter Gauri, auquel le petit hurle et dit: « Shah Rukh, mange ta nourriture. »

Plus tôt en parlant de la naissance de Suhana, SRK avait déclaré dans une interview: « Le nouveau millénaire a amené deux nouveaux bébés. L’un était une jolie fille que nous nommions Suhana avec amour. Plaisir, amour, bonheur. Le second était ‘Phir Bhi Dil Hai Hindustani’ . Cette année m’a appris l’importance de la prise de risque et, évidemment, la beauté de la paternité une fois de plus. «

Suhana, qui a fait ses débuts en couverture de magazine avec Vogue India, avait parlé de la renommée de son père. Elle avait dit: «J’ai réalisé assez tôt que c’était différent pour nous. Mais je n’ai jamais vraiment pensé que mon père était célèbre. Quand j’avais environ cinq ans, il venait me déposer à l’école, et les gens me montraient du doigt et me regardaient. Il n’était pas considéré comme le père de Suhana, ce que je voulais. Cela me déroutait. Il voulait me serrer dans ses bras et je le repousserais dans la voiture. Je détestais l’attention, cela me rendait très gêné. «