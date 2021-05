Anushka Sharma est entrée dans la 13e année de sa carrière d’acteur et a également atteint le statut de productrice à succès. L’acteur a fait ses débuts d’actrice en 2008 avec le réalisateur Aditya Chopra Rab Ne Bana Di Jodi face à Shah Rukh Khan. Depuis lors, il n’y a pas eu de retour en arrière pour Anushka. Elle a joué dans plusieurs films à succès dont ‘Band Baaja Baaraat’, ‘Jab Tak Hai Jaan’, ‘PK’, ‘NH10’, ‘Dil Dhadakne Do’, ‘Sultan’, ‘Ae Dil Hai Mushkil’, ‘Pari’, «Sanju» pour n’en nommer que quelques-uns.

Nous sommes maintenant tombés sur une interview d’Anushka dans l’émission «Simi Selects India’s Most Desirable» animée par Simi Garewal. Dans l’une des séquences, l’acteur a partagé une anecdote étrange sur la façon dont sa mère Ashima Sharma avait écrit le souhait de voir sa fille dans un film de Yash Raj Films.

Anushka a déclaré: « Il y a eu une fois où je rentrais des studios Yash Raj et j’ai eu la nouvelle, m’a dit Adi (Aditya Chopra). Et je rentrais et je ne pouvais plus conduire parce que je pleurais. J’étais si heureux … je pleurais. Alors je me suis arrêté … j’ai arrêté la voiture et je me suis arrêté et j’ai appelé ma mère et je lui ai dit que j’avais ce film. Et tu sais ce que ma mère m’a dit? Il y a cette tortue qui a utilisé être là dans mon salon. C’était, je pense, quelque chose de Feng Shui. Vous venez d’ouvrir la tortue et vous mettez quelque chose comme un souhait à l’intérieur de cette tortue et vous la fermez. Et quand votre souhait se réalise, vous le retirez. «

L’acteur a ajouté: « Elle ne m’a donc jamais parlé de ça. Mais ensuite elle est descendue après avoir appris que j’avais le film, elle l’a ouvert et me l’a montré. Elle l’avait écrit là-bas ‘J’espère que ma fille joue dans un film Yash Raj film ‘. Je jure… c’est incroyable. Alors je pense que quelque part, elle a toujours voulu que je sois actrice. «

https://www.youtube.com/watch?v=qP5ZJoc56XY

Pendant ce temps, Anushka a accueilli cette année une petite fille nommée Vamika avec son mari et skipper indien Virat Kohli. L’acteur avait révélé qu’elle retournerait au travail en mai et avait en fait tiré des engagements de marque bien avant cela.