La vie numérique a compliqué une question déjà délicate: comment les autorités peuvent-elles faire la différence entre les diatribes haineuses ou menaçantes qui contiennent des menaces vides de sens et celles qui peuvent conduire à la violence?

Ma collègue Nicole Hong, qui écrit sur l’application de la loi et la justice pénale, a déclaré qu’il n’avait jamais été facile de tracer cette ligne, mais les médias sociaux ont augmenté le volume de la rhétorique politique et des menaces dangereuses. Cela a mis la police et le système juridique des États-Unis au défi de déterminer ce qui est simplement des mots et ce qui est un signal d’alarme pour une menace crédible.

Nicole m’a parlé de la façon dont les forces de l’ordre évaluent les menaces en ligne et de ce qui a pu changer après l’émeute au Capitole des États-Unis en janvier.

Shira: Quelle est la limite entre les discours protégés par la Constitution et les menaces illégales?

Nicole: Une question est de savoir si les mots incitent les autres à la violence. Une autre est la suivante: si vous menacez quelqu’un de violence, une «personne raisonnable» considérerait-elle cela comme une menace sérieuse?