Les HUMAINS ont appris à marcher sur toute la Terre, sur la Lune, et ont même inventé des robots marcheurs.

Mais comment est née la marche – et depuis combien de temps le faisons-nous ?

La première preuve d’animaux marchant comme nous le faisons aujourd’hui remonte à environ quatre millions d’années Crédit : Photothèque scientifique

Quand la marche a-t-elle été inventée pour la première fois ?

La première preuve d’animaux commençant à marcher comme nous le faisons aujourd’hui remonte à environ quatre millions d’années.

Et il y a trois millions d’années, au Kenya, les empreintes de pas montraient des schémas de marche très similaires à ceux des humains d’aujourd’hui.

Depuis lors, les humains ont développé de nombreuses façons différentes de marcher et lui ont trouvé différentes utilisations.

La marche à deux pattes que nous connaissons aujourd’hui libère les mains pour fabriquer, porter et attraper.

Les humains ont trouvé toutes sortes d’utilisations pour marcher – de la marche de compétition à la marche pour le plaisir Crédit : Getty Images – Getty

Mais tous les animaux ambulants n’ont pas le même ancêtre ambulant et de nombreux animaux marchent sur plus de deux pattes.

L’idée d’un mile a été créée en marchant, car les Romains ont décidé que 2 000 pas – ou 1 000 pas militaires – équivalaient à un mile.

La marche de longue distance s’est développée à travers les âges en tant que sport de compétition et était le sport leader en Europe et en Amérique entre 1860 et 1903.

À cette époque, les marcheurs de longue distance gagnaient relativement plus que les joueurs de basket-ball d’aujourd’hui en Europe et en Amérique.

En 2004, Polly Letofsky est devenue la première femme américaine à parcourir le monde à pied, réalisant peut-être la marche la plus longue jamais réalisée.

La marche est utilisée depuis plus de 50 ans pour récolter des fonds, par le biais de marches parrainées, mais ce concept s’est imposé avec la Marche de trois jours pour le cancer du sein, organisée pour la première fois en 1998.

Dans les années 1990, la marche est devenue la forme d’exercice la plus populaire aux États-Unis.

Les bienfaits pour la santé comprennent la prévention des maladies cardiaques, du diabète, de l’anxiété et de la dépression.

En 2020, le capitaine Sir Tom Moore a été fait chevalier par la reine pour sa marche de collecte de fonds, complétant 100 tours de son jardin

Comment la marche a-t-elle été inventée ?

Marcher comme les humains, sur deux jambes, a probablement été inventé pour libérer nos mains.

C’était très important dans l’évolution humaine parce que nous étions capables de faire du feu pour cuire les aliments, ce qui nous a permis de développer métaboliquement notre cerveau complexe.

Au début, il est probable que des animaux ressemblant à des singes dans notre passé évolutif aient pu marcher debout et utiliser leurs mains pour cueillir des fruits ou attraper des proies.

Au cours des centaines d’années, les humains ont trouvé toutes sortes de nouvelles utilisations pour marcher.

La marche de compétition a été inventée par des humains qui aimaient mettre en valeur leurs exploits remarquables.

L’empereur romain Hadrien a marché 21 miles par jour en armure complète pour visiter tout son empire en 100 après JC.

Le piéton, c’est-à-dire la marche à très longue distance, a été inventé parce que les humains aiment repousser les limites de la distance qu’ils peuvent parcourir.

En 1908, des marches de 3 500 mètres, dix milles et 20 et 50 kilomètres ont eu lieu aux Jeux olympiques de Londres.

Et, en 1911, la première marche américaine a eu lieu, à Coney Island à New York.

La marche de course, la marche rapide, la marche rapide et, finalement, la marche afghane, ont été inventées parce que les humains aiment voir à quelle vitesse ils peuvent marcher.

La marche afghane proviendrait de caravaniers qui, dit-on, peuvent parcourir jusqu’à 60 kilomètres par jour, pendant des dizaines de jours, en combinant respiration rythmée et marche.

La marche est également devenue une partie du culte, et des nombres records ont parcouru le Camino de Santiago en 2015, inspirés par le film de 2011, The Way.

Le plus ancien club de marche survivant, Black Forest Wanderverein, a été créé en Allemagne en 1864.

De nombreux humains aiment avoir des chaussures belles ou utiles pour se pavaner, et même les personnes vivant en Amérique du Nord fabriquaient des chaussures à bride arrière et à enfiler il y a entre 8 000 et 10 000 ans.