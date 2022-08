Quand la maison est un ferry : un afflux d’Ukraine met l’Europe à rude épreuve

Les bénévoles ont fait don de jouets, de vêtements et de landaus et ont organisé des activités et des excursions. Sur le pont 10, les réfugiés peuvent rencontrer des travailleurs sociaux. Les panneaux d’affichage autour du navire étaient remplis d’annonces en ukrainien sur le camp d’été, les expositions gratuites et les cours de langue et de culture. La Freedom School nouvellement nommée devrait commencer des cours d’ukrainien et d’estonien à l’automne. Des joueurs d’un club de football estonien se sont joints le week-end dernier pour animer une clinique d’entraînement.

Actualisé 3 août 2022, 18 h 13 HE

Lorsque Mme Shevchenko a besoin de solitude, elle s’échappe vers l’un des ponts-garages inférieurs. Elle partage une cabine et une salle de bain claustrophobes au sixième étage avec une autre femme qu’elle ne connaissait pas auparavant. L’espace entre les lits est plus étroit qu’une allée d’avion. Sacs, chaussures et cartons sont fourrés sous les lits. Une corde blanche sillonne les murs pour suspendre le linge.

“Voici notre cuisine”, a déclaré Mme Shevchenko, montrant en riant une étagère avec des bouteilles d’eau et de soda. Un pot de fleurs, un cadeau pour son récent 34e anniversaire des psychologues estoniens avec lesquels elle travaille, est posé sur le rebord de la fenêtre.