Quand la liste des honneurs du Nouvel An est-elle annoncée ? – Le soleil

La première liste des honneurs du Nouvel An de KING Charles célébrera les personnes dont les contributions à la société, à leur domaine, à leur industrie ou à leur communauté ont eu un impact positif sur la vie au Royaume-Uni.

Chaque année, le système des distinctions honorifiques britanniques voit les nominés récompensés par des distinctions telles que des chevaliers, des médailles ou des grades en reconnaissance de leurs réalisations.

Les honneurs du Nouvel An font partie du système britannique des honneurs Crédit : Alamy

Quelle est la liste des honneurs du Nouvel An?

Les honneurs du Nouvel An font partie du système britannique des honneurs, le jour de l’An étant marqué par la nomination de nouveaux membres d’ordres de chevalerie et de récipiendaires d’autres distinctions officielles.

Certains autres royaumes du Commonwealth marquent également cette journée de cette manière, marquant les réalisations et le service de personnes extraordinaires à travers le Commonwealth.

Les prix sont décernés par ou au nom du monarque régnant, le roi Charles ou son représentant vice-royal, qui a souvent été rempli par le prince de Galles.

Les distinctions britanniques sont également publiées chaque année dans des suppléments à la London Gazette.

Ce mois de décembre a vu l’annonce de la liste d’honneur du Nouvel An 2023, avec des personnalités clés honorées au cours de la nouvelle année.

Des distinctions ont été décernées à presque chaque nouvel an depuis 1890, les récipiendaires recevant des titres tels que OBE ou MBE pour leurs exploits d’excellence.

Il n’y avait pas de palmarès au Nouvel An 1902 mais a été publié en janvier 1903.

Il n’y avait pas non plus de distinctions honorifiques en 1940, après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939.

Quand la liste des honneurs du Nouvel An est-elle annoncée ?

Une liste d’environ 1 350 noms est publiée deux fois par an, au Nouvel An et à la date de l’anniversaire (officiel) du Souverain.

Le roi Charles fête son anniversaire le 14 novembre.

Les honneurs du Nouvel An sont décernés dans le cadre des célébrations du Nouvel An début janvier et ceux de l’année 2023 sont annoncés fin décembre.

Les récipiendaires de la liste des honneurs cette année auront un événement programmé à un moment donné de l’année à venir avec le roi ou son représentant royal pour marquer l’occasion et décerner leurs médailles ou décorations.

Pourquoi les gens reçoivent-ils des honneurs ?

Le système d’honneurs reconnaît les personnes de tous horizons qui ont accompli des réalisations dans la vie publique et/ou se sont engagées à servir et à aider le Royaume-Uni.

Tout ressortissant britannique ou citoyen des 15 royaumes du Commonwealth peut être nominé pour les honneurs dans le système des honneurs britanniques.

Cela pourrait être n’importe qui, peu importe s’il est aux yeux du public, peut être reconnu pour son service et sa contribution à ses domaines respectifs au Royaume-Uni et à l’étranger.

Sur quoi sont jugés les honneurs du Nouvel An ?

Les honneurs du Nouvel An sont jugés sur un certain nombre de réalisations telles que:

Faire une différence dans leur communauté ou leur domaine de travail

Améliorer la réputation de la Grande-Bretagne

Volontariat de longue durée

Innovation et Entrepreneuriat

Changer les choses, en mettant l’accent sur la réussite

Améliorer la vie des personnes moins capables de s’aider elles-mêmes

Faire preuve de courage moral

Le système de distinctions honorifiques reconnaît les réalisations individuelles telles que celles ci-dessus, dans des domaines tels que :

Pour recevoir un honneur, le récipiendaire doit toujours être activement impliqué dans ce pour quoi vous le nommez.

Les seuls honneurs qui peuvent être décernés après la mort de quelqu’un sont les prix de bravoure.

Qui décide qui reçoit un prix?

Que quelqu’un reçoive un honneur est décidé par le comité des honneurs.

Les commissions d’honneur sont composées à la fois de hauts fonctionnaires et de personnes indépendantes du gouvernement avec un président indépendant.

Tous les candidats sont vérifiés par divers ministères pour s’assurer qu’ils sont dignes d’honneur, ce qui peut inclure des vérifications par le HM Revenue and Customs (HMRC) avant que leurs recommandations ne soient transmises au Premier ministre, puis au roi.

Une fois que tous les récipiendaires ont été décidés et que les vérifications ont été effectuées, la chancellerie centrale des ordres de chevalerie du palais de St James organise ensuite la remise aux récipiendaires de leurs médailles par le roi ou d’autres membres de la famille royale.