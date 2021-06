FREEFORM a accueilli certains des drames les plus appréciés des États-Unis, comme Cruel Summer.

En avril 2021, Freeform’s Été cruel a d’abord été diffusé et a pris d’assaut l’Amérique, mettant en vedette Olivia Holt et Chiara Aurelia, ancienne de Disney.

3 Photo de la finale de la saison à venir de Cruel Summer qui sera diffusée le 15 juin 2021, où Kate et Jeanette s’affrontent à la date d’audience tant attendue Crédit : Getty Images – Getty

Quand la finale de la saison Cruel Summer est-elle diffusée?

La finale de la saison de Été cruel sera diffusé le mardi 15 juin 2021.

Le dernier épisode de la saison 1 sera diffusé sur Freeform à 22 h HNE et sera disponible en streaming sur Hulu et Freeform.com

La finale de la saison devrait répondre à de nombreuses questions des fans, notamment sur les lacunes de la mémoire de Kate et sur ce que Jeanette sait réellement de son enlèvement.

La question brûlante que les fans veulent savoir est : Jeanette a-t-elle vu Kate dans la maison de Martin Harris ?

TeenVogue a obtenu un clip exclusif de l’épisode final et montre un affrontement intense dans la salle d’audience entre Kate et Jeanette que les fans espèrent répondre à tout.

3 Photo du casting de Cruel Summer (LR) Chiara Aurelia, Harley Quinn Smith, Froy Futierrez, Olivia Holt et Allius Barnes Crédit : Getty

Qu’est-ce que l’été cruel ?

Cruel Summer est le nouveau drame de Freeform sur une adolescente populaire, Kate, jouée par Olivia Holt, qui est enlevée et, alors une fille apparemment sans lien, Jeanette, jouée par Chiara Aurelia, passe d’une douce et maladroite aberrante à la fille la plus populaire en ville et, l’année suivante, elle est détestée par presque tout le monde en Amérique.

L’histoire est racontée pendant trois étés dans le années 90, montrant des événements qui se sont produits le même jour au cours de trois années différentes avant la disparition de Kate, pendant sa disparition et après sa découverte.

Après avoir été retrouvé et son kidnappeur, Martin Harris, joué par Blake Lee, est abattu, Kate accuse Jeanette de savoir qu’elle était enfermée dans son sous-sol et la fait devenir, elle et sa famille, les parias de la ville alors que tout le monde croit l’histoire de Kate.

3 Photo de l’épisode « Joyeux anniversaire Jeanette Turner » Crédit : Getty

Qui joue dans Cruel Summer?

Le casting de l’émission comprend :