Quand la fenêtre de transfert s’ouvre et se ferme lors d’un changement majeur en Premier League

La Premier League a annoncé les dates des mercatos d’été et de janvier alors qu’Arsenal, Chelsea et Tottenham Hotspur se préparent pour une période de transactions chargée.

Arsenal a connu le plus de succès parmi les équipes de la capitale cette année après avoir défié Manchester City au sommet du football anglais. Les Spurs ont eu la chance d’influencer la course au titre mardi, mais se sont inclinés 2-0 à domicile face à l’équipe de Pep Guardiola, donnant au club du Nord-Ouest une avance de deux points en tête.









Ange Postecoglu cherchera à poursuivre son ambition de changer la culture du nord de Londres, suite aux critiques de la culture « fragile » du club. Mauricio Pochettino fait face à un avenir incertain à Stamford Bridge après avoir subi des pressions concernant son poste de manager de Chelsea ces derniers mois.

Les Blues ont continué à dépenser librement sous Todd Boehly, car ils ont dépassé le milliard de livres sterling après les 27 ajouts sous l’Américain. Malgré leur afflux de talents, ils ont eu du mal à avoir un impact sur la Premier League, mais pourraient assurer le football européen si Newcastle et les Spurs perdent des points lors de leurs matches restants.

Quand s’ouvre et se ferme le mercato estival ?

Fait rare, le mercato se termine le vendredi 30 août à 23 heures après sa fermeture en septembre de l’année dernière. Il a été confirmé que la date a été fixée en collaboration avec les ligues majeures d’Europe à la suite de discussions avec l’EFL et les instances dirigeantes respectives de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie et de la France.

Arsenal a été associé à un large éventail d’attaquants alors qu’ils cherchent à renforcer leurs options de frappe. Cela pourrait être un été chargé pour les Gunners avec Thomas Partey et Kai Havertz liés à des éloignements de l’Emirates Stadium, tandis qu’ils ont été évoqués comme prétendants à Ivan Toney.

À Stamford Bridge, Thiago Silva fait partie des départs très médiatisés alors qu’il retourne au Brésil après l’expiration de son contrat. Reece James et Ben Chilwell ont souffert de leurs problèmes de blessures respectifs cette saison et la ligne arrière pourrait être un département à renforcer dans l’ouest de Londres.

Quand s’ouvre le mercato estival ? Du vendredi 14 juin au vendredi 30 août, 23h

Quand s’ouvre et se ferme le mercato hivernal ?





Le mercato de janvier dernier a été l’un des plus calmes jamais enregistrés en Premier League. Avec la déduction de points pour Everton et la menace d’un point pour Nottingham Forest, les clubs de haut vol se serraient la ceinture, craignant de franchir la ligne et d’obtenir un penalty.

Il reste à voir quel sera le paysage de la Premier League en janvier, mais la menace des richesses de l’Arabie Saoudite reste prégnante et ils pourraient chercher à acquérir un autre nom clé de la région à la fin de l’année.

Quand s’ouvre le mercato hivernal ? Mercredi 1er janvier – lundi 3 février, 23h