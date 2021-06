Quand la femme de Shahid Kapoor, Mira Rajput, a rencontré Tom Cruise pendant ses jours de stage

Shahid Kapoor et Mira Rajput Kapoor ont eu un mariage arrangé en 2015. La femme vedette qui est maintenant un blog de style de vie est originaire de Delhi et a eu une vie universitaire incroyable. Elle a même fait un stage aux Nations Unies (ONU) pendant ses années d’université. Nous sommes tombés sur l’une des photos de ses jours de stage et ce n’est autre qu’avec la superstar hollywoodienne Tom Cruise. Oui, Mira a eu la chance de rencontrer la star de ‘Mission : Impossible’.

Sur la photo, Mira est vue dans une tenue blanche et d’autre part, Tom avait l’air pimpant alors qu’il s’habillait avec style. Les gens ont spéculé plus tôt que Mira pose en fait avec la statue de cire de Tom.

Pendant ce temps, Shahid et Mira ont organisé une cérémonie Anand Karaj à Delhi. En parlant de la même chose, Mira avait déclaré à Vogue Wedding Book 2019, « La cérémonie d’Anand Karaj était mon moment préféré du mariage. C’était juste une pièce pleine de notre peuple, nous célébrant, de parfaits inconnus qui allaient faire ce voyage insensé ensemble . Même si cela ne fait que quatre ans, une grande partie de qui je suis s’est formée depuis le jour de notre mariage. Nous étions soulagés ! Les formalités étaient terminées, et nous pouvions maintenant commencer à partager nos vies. »

Mira avait également révélé qu’elle avait demandé à Shahid de renouveler leurs vœux de mariage. Le blogueur lifestyle a partagé : « Il m’a promis qu’on allait recommencer ! »

Le couple est le fier parent de deux enfants Misha Kapoor et Zain Kapoor. Parlant de la répartition des devoirs parentaux entre Shahid et elle, Mira avait déclaré : « Cela arrivait. Mais je suis tellement heureuse que nous soyons tous les deux synchronisés. Parce que je pense que la coparentalité est vraiment importante et qu’elle est essentielle pour vous garder, vous et votre famille heureuse et saine d’esprit. Parce qu’une fois que vous en êtes devenu un, vous êtes parent pour le reste de votre vie. C’est un travail sans fin, mais vous n’avez pas besoin de le faire sans interruption, et c’est là que la coparentalité aide vraiment. «