La comédie dramatique sur la maturité de Mindy Kaling en 2020, Jamais je n’ai jamais prouvé qu’elle était un succès sur Netflix.

La sitcom semi-autobiographique offre aux téléspectateurs une fenêtre sur la vie sud-asiatique, brisant les tropes typiques de la communauté indienne à la télévision. L’émission a été renouvelée pour une deuxième saison qui devrait être diffusée bientôt.

Quand la saison 2 de Never Have I Ever sort-elle sur Netflix?

La deuxième saison de Never Have I ever devrait être diffusée sur Netflix en juillet 2021.

La date de diffusion de l’émission en juillet n’a pas encore été annoncée, mais chaque épisode sera publié immédiatement, afin que les téléspectateurs puissent regarder à leur guise dès la sortie de la sitcom pour adolescents.

Je n’ai jamais été renouvelé pour une deuxième saison en juillet 2020.

Le créateur de l’émission, Mindy Kaling, a partagé la nouvelle sur Instagram.

«C’est officiel, les gens! @neverhaveiever La saison 2 se déroule », a-t-elle écrit

«@Loulielang et moi sommes extrêmement reconnaissants envers toute notre distribution, notre équipe et l’équipe de @netflix. Merci d’avoir regardé, partagé et connecté cette émission. «

Netflix

Devi a du mal à se conformer aux attentes de son identité indienne[/caption]

Que s’est-il passé dans Never Have I Ever saison 1?

Saison 1 de Jamais je n’ai jamais vu le personnage principal, Devi Vishwakumar, 15 ans (joué Maitreyi Ramakrishnan), vivre la mort de son père bien-aimé, un incident qui a conduit le lycéen à perdre temporairement tout sentiment dans ses jambes.

Confinée en fauteuil roulant pour le premier épisode de la série, l’adolescente de Sherman Oaks, Los Angeles, est socialement exclue par ses pairs.

Mais Devi vise à changer son statut social à l’école, les amis, la famille et les garçons se mettant en travers du chemin.

Netflix

La première saison a vu des étincelles voler avec Devi et son béguin, Paxton Hall-Yoshida[/caption]

La première saison des émissions a suivi l’adolescente indienne alors qu’elle devenait de plus en plus frustrée par la vie sous la coupe de sa mère, subissait des retombées avec son amie la plus proche et luttait pour faire face à son identité culturelle.

Le dernier épisode a culminé avec Devi se réconciliant avec sa mère, Nalini (Poorna Jagannathan) et deux meilleures amies, Eleanor (Ramona Young) et Fabiola (Lee Rodriguez) dans une conclusion chargée d’émotion à la série.

Les derniers instants ont également vu Fabiola embrasser sa sexualité et, dans une tournure passionnante, Devi a rejeté son béguin pour le lycée, les avances de Paxton (Darren Barnet), en faveur de son ennemi devenu ami, Ben (Jaren Lewison).

Que se passera-t-il dans Never Have I Ever saison deux?

La deuxième saison de la comédie dramatique pour adolescents accueille plusieurs nouveaux visages dans la liste de Never Have I Ever.

Il a été révélé que Megan Suri rejoindrait la série en tant que Aneesa, une camarade du secondaire qui représente une menace immédiate pour Devi, avec sa confiance et son rayonnement.

Netflix

Devi se retrouvera menacée par la nouvelle venue Aneesa dans la saison deux[/caption]

Suri a déjà travaillé sur Atypical et 13 Reasons Why de l’émission Netflix.

Tyler Alvarez, d’American Vandal, rejoint également le casting.

Il aurait rejoint Je n’ai jamais dans un rôle récurrent de Malcolm, un adolescent acteur qui retourne à l’école après avoir été choisi dans une émission de Disney Channel.

Malcolm est décrit par les responsables de Netflix comme «un type« jeune Hollywood »» qui est allé à l’école primaire avec Devi et ses amis, mais est parti lorsqu’il a été choisi pour une émission de Disney Channel ».





«Il est récemment revenu à Sherman Oaks High tout en poursuivant sa carrière d’acteur.».

La deuxième saison verra également la mère de Devi, Nalini, trouver l’amour avec un dermatologue rival, joué par Common.

La protagoniste de l’émission travaillera également sur ses problèmes de colère au cours de la deuxième saison.

Mindy Kaling a déclaré à ELLE: «[Devi’s] trouver comment ne pas se déchaîner, parce que c’est son problème. Elle a ce très mauvais caractère. Et voir si elle finit par avoir un petit ami, ou si elle peut même être une bonne petite amie pour ces gars.