«Cher White American Theatre.» C’est ainsi que s’est ouverte la déclaration cinglante publiée le 8 juin et signée par certains de nos auteurs dramatiques et réalisateurs les plus influents, noirs, autochtones et de couleur. « Nous vous voyons. Nous vous avons toujours vu », lit-on dans la lettre quelques lignes plus tard. « Nous vous avons vu faire semblant de ne pas nous voir. »

Atterrissant dans les boîtes de réception et sur Instagram peu de temps après que les militants de Black Lives Matter soient descendus dans les rues de tout le pays pour protester contre le meurtre par la police de George Floyd, cette lettre ouverte – comme tant d’autres dans la littérature, les arts et le journalisme – a tenté de montrer à quel point les blancs les gardiens et les institutions culturelles à dominante blanche oppriment systématiquement les artistes et les publics de couleur qu’ils prétendent soutenir.

Peu de temps après, il semblait que presque tous les artistes noirs d’Amérique – du industrie de la mode, Hollywood et le la musique monde à salles d’arts du spectacle et musées – a commencé à s’organiser les uns avec les autres et à dénoncer les façons spécifiques dont le racisme a nui aux créatifs noirs dans leurs diverses industries (en tant qu’écrivain, j’ai même signé une lettre ouverte). Ces exemples allaient de la discrimination à l’embauche à la mode à l’inégalité de rémunération des musiciens et des cadres afro-américains en passant par une rémunération et un crédit inappropriés pour les membres du personnel noirs dans les théâtres et les musées. Alors que le volume des déclarations reconnaissait le bilan dévastateur que le privilège des Blancs impose sur la vie professionnelle des Noirs, ces lettres ouvertes ont fait un pas de plus. Ils ont exigé que les organisations, dont beaucoup se félicitent depuis longtemps pour leur ouverture d’esprit et leur libéralisme, tiennent compte de leurs propres pratiques racistes de l’intérieur vers l’extérieur.

Six mois plus tard, nous savons maintenant que certains groupes se sont montrés à la hauteur; d’autres ont résisté. Et s’il est trop tôt pour savoir si ce moment, comme la pandémie, sera consigné dans les livres d’histoire ou si un véritable changement se profile à l’horizon, il y a des signes prometteurs.