Quand la clinique d’avortement est arrivée en ville

Pourtant, la clinique a ouvert le mois dernier et les patients ont fait des heures de route jusqu’à Carbondale, soulignant la demande de toute la région.

Fin octobre, Miracle, qui a demandé à être identifiée uniquement par son prénom par crainte de harcèlement, a conduit trois heures et demie à Carbondale depuis l’Arkansas avec sa petite fille pour se faire avorter. Elle a dit qu’elle avait un dispositif intra-utérin, ou DIU, inséré peu de temps après avoir donné naissance à sa fille, mais, moins d’un an plus tard, son DIU a échoué et elle était de nouveau enceinte. Comme la majorité des femmes qui cherchent à avorter, de nombreuses patientes de la clinique sont déjà mères.