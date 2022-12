Quand la Chine et l’Arabie saoudite se rencontrent, rien ne compte plus que le pétrole

Hong Kong

Le président chinois Xi Jinping se rend cette semaine en Arabie saoudite pour la première fois en près de sept ans, au cours desquels il devrait signer des milliards de dollars d’accords avec le plus grand exportateur mondial de pétrole et rencontrer des dirigeants de tout le Moyen-Orient.

Cette visite est un signe que la Chine et la région du Golfe approfondissent leurs relations économiques à un moment où les relations américano-saoudiennes se sont effondrées suite à la décision de l’OPEP de réduire l’approvisionnement en pétrole brut. Comme Xi l’a écrit dans un article publié dans les médias saoudiens, le voyage visait à renforcer les relations de la Chine avec le monde arabe.

La Chine est le plus grand partenaire commercial de l’Arabie saoudite et une source d’investissement croissante. C’est aussi le plus gros acheteur de pétrole au monde. L’Arabie saoudite est le plus grand partenaire commercial de la Chine au Moyen-Orient et le premier fournisseur mondial de pétrole brut.

“La coopération énergétique sera au centre de toutes les discussions entre les dirigeants saoudo-chinois”, a déclaré Ayham Kamel, responsable de l’équipe de recherche Moyen-Orient et Afrique du Nord d’Eurasia Group. « Il y a une grande reconnaissance de la nécessité de construire un cadre pour s’assurer que cette interdépendance est prise en compte sur le plan politique, en particulier compte tenu de l’ampleur des transition énergétique en Occident.

Les gouvernements du monde entier se sont engagés à réduire considérablement les émissions de carbone au cours des prochaines décennies. Des pays comme le Canada et l’Allemagne ont doublé leurs investissements dans les énergies renouvelables pour accélérer leur transition vers des économies nettes zéro.

Les États-Unis ont considérablement augmenté leur production nationale de pétrole et de gaz depuis les années 2000, tout en accélérant leur transition vers une énergie propre.

L’invasion russe de l’Ukraine en février a déclenché une crise énergétique mondiale qui a poussé tous les pays à se précipiter pour renforcer leurs approvisionnements. Et l’Occident a encore brouillé les marchés pétroliers en imposant un embargo et un plafonnement des prix au deuxième exportateur mondial de brut.

La sécurité énergétique est également devenue de plus en plus une priorité essentielle pour la Chine, qui est elle-même confrontée à des défis importants.

L’année dernière, le commerce bilatéral entre l’Arabie saoudite et la Chine a atteint 87,3 milliards de dollars, en hausse de 30 % par rapport à 2020, selon les chiffres des douanes chinoises.

Une grande partie du commerce était axée sur le pétrole. Les importations chinoises de pétrole brut en provenance d’Arabie saoudite s’élevaient à 43,9 milliards de dollars en 2021, représentant 77 % de ses importations totales de marchandises en provenance du royaume. Ce montant représente également plus d’un quart des exportations totales de brut de l’Arabie saoudite.

“La stabilité des approvisionnements énergétiques, tant en termes de prix que de quantités, est une priorité essentielle pour Xi Jinping car l’économie chinoise reste fortement dépendante des importations de pétrole et de gaz naturel”, a déclaré Eswar Prasad, professeur de politique commerciale à l’Université Cornell.

La deuxième plus grande économie du monde dépend fortement du pétrole et du gaz étrangers. 72% de sa consommation de pétrole a été importée l’an dernier, selon les chiffres officiels. 44 % de la demande de gaz naturel provenait également de l’étranger.

À Lors du 20e Congrès du Parti en octobre, M. Xi a souligné que la sécurité énergétique était une priorité essentielle. Ces commentaires sont intervenus après une série de graves pénuries d’électricité et la flambée des prix mondiaux de l’énergie suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Alors que l’Occident évitait le brut russe dans les mois qui ont suivi l’invasion, la Chine a profité de la recherche désespérée par Moscou de nouveaux acheteurs. Entre mai et juillet, la Russie était le premier fournisseur de pétrole de la Chine, jusqu’à ce que l’Arabie saoudite reprenne la première place en août.

“La diversité est un ingrédient clé pour la sécurité énergétique à long terme de la Chine, car elle ne peut pas se permettre de mettre tous ses œufs dans le même panier et de devenir captive des intérêts énergétiques et géostratégiques d’une autre puissance”, a déclaré Ahmed Aboudouh, chercheur non résident des programmes du Moyen-Orient à l’Atlantic Council, un institut de recherche basé à DC.

“Bien que la Russie soit une source de chaînes d’approvisionnement moins chères, personne ne peut garantir, avec la plus grande certitude, que les relations sino-russes continueront à se consolider dans 50 ans”, a déclaré Aboudouh.

L’agence de presse saoudienne a cité le ministre saoudien de l’énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, qui a déclaré mercredi que le royaume resterait le “partenaire crédible et fiable de la Chine dans ce domaine”.

L’Arabie saoudite a également de fortes motivations pour approfondir ses liens énergétiques avec la Chine, selon Gal Luft, codirecteur de l’Institut d’analyse de la sécurité mondiale.

“Les Saoudiens craignent de perdre des parts de marché en Chine face à un tsunami de brut russe et iranien fortement décoté”, a-t-il déclaré. “Leur objectif est de s’assurer que la Chine reste un client fidèle même lorsque les concurrents proposent [a] produit moins cher.”

Les prix du pétrole sont retombés là où ils étaient avant la guerre d’Ukraine par crainte d’un ralentissement économique mondial brutal. La mesure dans laquelle l’économie chinoise pourra accélérer l’année prochaine aura une énorme incidence sur la gravité de cette crise.

Au-delà de la sécurité d’approvisionnement, l’Arabie saoudite pourrait offrir à Pékin un autre prix avec des ramifications géopolitiques plus importantes.

Riyad est en pourparlers avec Pékin pour fixer le prix de certaines de ses ventes de pétrole à la Chine dans la devise chinoise, le yuan, plutôt qu’en dollar américain, selon un rapport du Wall Street Journal. Un tel accord pourrait donner un coup de pouce aux ambitions de Pékin d’étendre l’influence mondiale de la monnaie chinoise.

Cela nuirait également à l’accord de longue date entre l’Arabie saoudite et les États-Unis qui oblige l’Arabie saoudite à vendre son pétrole uniquement contre des dollars américains et à détenir ses réserves en partie en bons du Trésor américain, le tout en échange de garanties de sécurité américaines. Le « système du pétrodollar » a contribué à préserver le statut du dollar en tant que première monnaie de réserve mondiale et moyen de paiement pour le pétrole et d’autres matières premières.

Bien que Pékin et Riyad n’aient jamais confirmé les pourparlers rapportés, les analystes ont déclaré qu’il était logique que les deux parties explorent la possibilité.

“Dans un avenir proche, l’Arabie saoudite pourrait vendre une partie de son pétrole et recevoir des revenus en yuan chinois, ce qui est économiquement logique car la Chine est le premier partenaire commercial du royaume”, a déclaré Naser Al Tamimi, chercheur associé principal à l’ISPI, un penseur italien. réservoir sur les affaires internationales.

Certains pensent que cela se produit déjà, mais que ni la Chine ni les Saoudiens ne veulent le souligner publiquement.

« Ils savent trop bien à quel point cette question est sensible [is] pour les États-Unis », a déclaré Luft. “Les deux parties sont surexposées à la devise américaine et il n’y a aucune raison pour qu’elles continuent à mener leurs échanges bilatéraux dans la devise d’un tiers, surtout lorsque ce tiers n’est plus un ami de l’un ou de l’autre.”

La visite de Xi pourrait marquer une nouvelle étape “dans l’érosion du statut du dollar” en tant que monnaie de réserve, a-t-il ajouté.

Néanmoins, il y a des limites à la croissance liens entre Riyad et Pékin.

“L’approche de l’administration Biden au Moyen-Orient a préoccupé les Saoudiens, et ils voient une relation croissante avec la Chine comme une protection contre un abandon potentiel des États-Unis et un outil de levier dans les négociations avec les États-Unis”, a déclaré Jon B. Alterman, directeur de le programme Moyen-Orient du Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion basé à Washington DC.

L’administration Biden a réorienté ses priorités politiques en mettant l’accent sur la lutte contre la Chine. Dans le même temps, il a indiqué son intention de réduire sa propre présence au Moyen-Orient, suscitant des inquiétudes parmi ses alliés sur le fait que les États-Unis pourraient ne plus être aussi engagés dans la région qu’ils l’étaient auparavant.

“Tout cela étant dit, les relations sino-saoudiennes sont pâles à la fois en profondeur et en complexité par rapport aux relations saoudiennes-américaines”, a déclaré Alterman. « Les Chinois restent une nouveauté pour la plupart des Saoudiens, et ils s’additionnent. Les États-Unis sont à la base de la façon dont les Saoudiens voient le monde et comment ils le voient depuis 75 ans. »

Malgré la possibilité de passer aux transactions en yuans, il est trop tôt pour dire que l’Arabie saoudite abandonnerait le dollar dans la tarification de ses ventes de pétrole, ont déclaré des analystes.

Kamal, d’Eurasia Group, estime qu’il est “hautement improbable” que l’Arabie saoudite franchisse une telle étape, à moins qu’il n’y ait une implosion des relations américano-saoudiennes.

“En substance, il pourrait y avoir des discussions sur le prix des barils vers la Chine en yuan, mais cela serait limité en taille et ne correspondrait probablement qu’aux volumes d’échanges bilatéraux”, a-t-il déclaré.

Prasad de l’Université Cornell a déclaré que des pays comme la Chine, la Russie et l’Arabie saoudite sont tous désireux de réduire leur dépendance au dollar pour les contrats pétroliers et autres transactions transfrontalières.

“Cependant, en l’absence d’alternatives sérieuses et avec peu d’investisseurs internationaux prêts à faire confiance aux marchés financiers de ces pays et à leurs gouvernements, le rôle dominant du dollar dans la finance mondiale n’est guère sérieusement menacé”, a-t-il déclaré.