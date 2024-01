Quand la Chine a-t-elle eu connaissance du COVID ? De nouvelles informations suggèrent une date antérieure.

Deux semaines avant qu’un chercheur ne rende la séquence génétique du virus SARS-CoV-2 accessible au monde, un autre scientifique chinois l’a discrètement publiée sur un site Web du gouvernement américain.

Le publication antérieure cela ne change rien à l’histoire d’origine du virus – qu’il ait été déclenché par un marché d’animaux vivants ou qu’il ait été divulgué par un laboratoire scientifique.

Mais cela soulève des questions sur ce que la Chine savait du virus et quand. Cela suggère que le développement d’un vaccin aurait pu commencer plus tôt. Et cela soulève de nouvelles questions sur ce que le gouvernement américain savait ou aurait dû savoir sur le virus à ces débuts.

“La découverte tardive de la soumission souligne l’importance d’un partage rapide des données pendant les épidémies, puisque la publication publique immédiate de la séquence aurait pu accélérer de plusieurs semaines le développement de vaccins contre le COVID-19 qui ont sauvé des milliers de vies par semaine rien qu’aux États-Unis.” le virologue Jesse Bloom, a écrit en ligne mercredi.

Les membres du Congrès républicain ont exprimé leur indignation mercredi lorsque cette publication a été révélée. Depuis plus d’un an, ils exigent des documents montrant quand les National Institutes of Health ont eu connaissance pour la première fois du virus responsable du COVID-19.

Le le journal Wall Street a été le premier à signaler la publication de la séquence mercredi, après que les responsables du GOP ont publié une déclaration.

Chronologie officielle

Le Les responsables du gouvernement chinois affirment ils ont identifié pour la première fois un nouveau type de pneumonie fin décembre 2019, et l’ont signalé comme étant causée par un nouveau coronavirus le 7 ou le 8 janvier 2020. a dit à plusieurs reprises il a été ouvert et transparent à propos du virus, révélant ce qu’il savait dès que ses informations étaient pertinentes et confirmées.

Mais le fait que la séquence génétique du virus ait été publiée sur un site Internet américain le 28 décembre contredit cette chronologie officielle, a noté Bloom, virologue au Fred Hutchinson Cancer Center, qui a suivi de près les débuts du virus.

“La séquence elle-même ne fournit aucun nouvel aperçu de l’origine ou de la propagation précoce du SRAS-CoV-2 à Wuhan”, a écrit Bloom dans son message. “Cependant, le fait que des chercheurs affiliés à l’Académie chinoise des sciences médicales et à la Commission nationale de la santé possédaient cette séquence au plus tard le 28 décembre 2019 contredit les affirmations du gouvernement chinois selon lesquelles la cause de l’épidémie de pneumonie à Wuhan est restée inconnue jusqu’au premier jour. semaine de janvier 2020.”

Où s’est terminée la séquence

D’après les archives de Banque Genune base de données de séquences génétiques gérée par le Centre national d’information sur la biotechnologie, la séquence génétique du virus alors inconnue a été soumise par le Dr Lili Ren, virologue à l’Institut de biologie des agents pathogènes, qui fait partie de l’Académie chinoise des sciences médicales et de l’Union de Pékin. Faculté de médecine de Pékin.

Il manquait apparemment dans sa soumission certaines informations techniques et non scientifiques requises par GenBank, selon un communiqué de presse publié mercredi par le Comité du Congrès sur l’énergie et le commerce. Après soumission à GenBank, les données sont soumises à un traitement automatisé et manuel pour garantir leur intégrité et leur qualité et sont ensuite mises à la disposition du public.

Ren a été informée le 31 décembre que sa contribution serait supprimée d’ici quelques semaines sans informations supplémentaires, mais il semble qu’elle n’ait jamais répondu.

“La soumission en question n’a pas pu être vérifiée, malgré les suivis effectués par le NIH auprès du scientifique chinois pour obtenir plus d’informations et une réponse”, a déclaré mercredi par courrier électronique un porte-parole du ministère américain de la Santé et des Services sociaux.

Alors que les autorités attendaient cette information, a déclaré le porte-parole, un autre groupe chinois a soumis le 12 janvier une séquence presque identique avec des détails vérifiables, qui “était celle qui a été utilisée par les scientifiques du NIH et d’autres dans leur travail pour comprendre les origines du COVID-19”. “.

Le porte-parole, qui a requis l’anonymat, a déclaré qu’il restait encore beaucoup à apprendre sur les premiers jours de la pandémie, afin de mieux comprendre comment en prévenir de futures.

“Le HHS a systématiquement et volontairement fourni au Congrès des milliers de pages de documents, ainsi que l’expertise de responsables, dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir la transparence et la compréhension sur les origines du COVID-19”, a déclaré le porte-parole.

Les Républicains à la chasse aux informations

Les membres républicains du Congrès, dont la représentante Cathy McMorris Rodgers (R-Washington), tentent depuis des mois d’obtenir plus d’informations sur les origines du virus et sur ce que les responsables américains savaient à quel moment.

“Cette découverte importante souligne encore pourquoi nous ne pouvons faire confiance à aucun des soi-disant ‘faits’ ou données fournis par le PCC (Parti communiste chinois) et remet sérieusement en question la légitimité de toute théorie scientifique basée sur de telles informations”, selon le communiqué, signé par les membres du comité de l’énergie et du commerce, dont la présidente du comité McMorris Rodgers, ainsi que Brett Guthrie (R-Kentucky) et Morgan Griffith (R-Virginie).

« Le peuple américain mérite de connaître la vérité sur les origines du SRAS-CoV-2, et notre enquête a révélé de nombreuses raisons de s’inquiéter, notamment la manière dont l’argent des contribuables est dépensé, le fonctionnement des agences de santé publique de notre gouvernement et la nécessité de davantage de mesures. surveillance des subventions de recherche accordées aux scientifiques étrangers”, poursuit le communiqué. “En plus de nous équiper pour mieux nous préparer à la prochaine pandémie, les résultats de cette enquête nous aideront en tant que décideurs politiques alors que nous travaillons à renforcer les pratiques américaines en matière de biosécurité et à renforcer la surveillance des subventions de recherche.”