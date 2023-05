Quand la chanson Jhalak Dikhla Ja de Himesh Reshammiya de la vedette d’Emraan Hashmi, Aksar, a commencé à inviter des fantômes

Qui n’a pas été fan de Himesh Reshammiya? De Tera Suroor à Aashiq Banaya Aapne – il a donné quelques-uns des plus grands succès de Bollywood. En fait, certaines des meilleures chansons qui Emraan Hashmi a jamais été par Himesh Reshammiya. Mais l’une de ses chansons est également devenue l’une des préférées des fantômes. Oui, tu l’as bien lu! Nous parlons de la chanson Jhalak Dikhla Ja du film Aksar. Les paroles de la chanson seraient devenues un moyen pour les fantômes de venir vous rendre visite. Voici un retour en arrière intéressant.

Selon un rapport du Hindustan Times, la chanson a été interdite dans un village appelé Bhalej. Le rapport partage un exemple concernant un homme de 25 ans nommé Firoz Thakor. Il aurait été possédé par le mal en chantant la chanson Himesh Reshammiya le soir. Son frère aîné Aarif aurait déclaré : « Il a trop mangé ce jour-là et a commencé à se comporter bizarrement. Il ne parlait à personne d’autre qu’à lui-même et refusait de bouger de l’endroit où il était assis. Il n’est devenu normal que lorsque nous avons consulté le Maulana. (prêtre). »

De plus, le rapport a, Isamiya Master, un enseignant à la retraite à Thakor Mohalla, parle de plusieurs cas de personnes possédées à cause de la chanson. Le maître a dit que les paroles Aaja Aaja invitent le fantôme. Il a été cité en disant: « Être possédé par le pouvoir du mal n’est pas un phénomène nouveau. Mais dernièrement, la tendance s’est accrue. Le mal vous suit parce que les paroles de la chanson ont les mots Aaja aaja qui invitent le fantôme. » La chanson a ensuite été interdite dans le Mohalla.

Voici la chanson Jhalak Dikhla Ja de Himesh Reshammiya pour vous regarder et devenir nostalgique

L’histoire ressemble beaucoup à l’intrigue du film Stree avec Rajkummar Rao et Shraddha Kapoor. Dans le film, les habitants d’un village écrivent «Oo Stree Kal Anna» afin d’éloigner le fantôme. C’était un fantôme assez instruit !

Eh bien, la chanson était toujours un succès et certains l’aiment à ce jour. Jhalak Dikhla Ja a été le plus tendance lors de sa sortie et il a également attiré beaucoup d’attention pour Emraan Hashmi. Le film a été un succès et la chanson est restée pour régner sur les fêtes et les boîtes de nuit pour les années à venir.