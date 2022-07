Quand la chaleur ne peut pas être battue

Cet été est particulièrement intolérable car chaque évasion de la chaleur a un hic.

Envie d’un road trip à la montagne ? Les prix moyens de l’essence sont peut-être en baisse, mais ils sont toujours d’environ 4,30 $ le gallon, un dollar de plus que l’été dernier. Vous voulez voler dans un endroit plus frais ? L’Europe vient de flétrir sous une vague de chaleur record, l’Asie ne va pas mieux et les voyages en avion sont un cauchemar grondant de vols annulés et de retards.

Les autorités de tout le pays ont du mal à assurer la sécurité des personnes. Sur les plages du comté d’Orange, les California Junior Life Guards prennent désormais des pauses horaires obligatoires pour s’hydrater et vérifier leur crème solaire. Sacramento transforme un ancien musée des sciences en un « centre de répit » pour les sans-abri. La ville de New York a maintenu les piscines publiques ouvertes plus longtemps lors d’une récente vague de chaleur, et les jardins communautaires ont ajouté des changements d’arrosage supplémentaires aux programmes des bénévoles.

Daniel Hyde, 24 ans, un associé financier à New York, a abandonné son projet de jouer au basket dans un parc alors que des températures record ont frappé le nord-est la semaine dernière, et s’est plutôt rendu dans le sous-sol refroidi par un ventilateur d’un centre communautaire.