Quand la caméra ne peut pas se détourner, ces femmes nous forcent à écouter

Ce n’est pas tous les jours que sort un film entièrement composé de monologues, comme c’est le cas avec le drame récent de Frederick Wiseman, “Un couple,” qui braque les projecteurs sur Sophia Tolstoï et son mariage malheureux avec Léon Tolstoï. Ce n’était pas le seul film de 2022 à utiliser un monologue de manière surprenante. En août, le curieux thriller psychologique “Resurrection” en a présenté un plus long que n’importe quel autre dans “A Couple” et probablement le plus long à l’écran de toute l’année. Et dans “Till”, qui raconte le meurtre brutal d’Emmett Till en 1955, une photo clé de la salle d’audience de la mère d’Emmett, Mamie Till-Mobley, à la barre est retenue pendant plus de six minutes, chaque seconde remplie d’émotion.

Ces trois films très différents exploitent la puissance des longs plans où l’on est face à face avec un personnage en train de parler. Ce n’est pas une coïncidence si les trois personnages sont des femmes, car chaque film fait de la place pour que leurs expériences soient écoutées et centrées. (Deux autres parutions récentes soulignent l’importance de s’exprimer directement dans leurs titres : “She Said” et “Women Talking”.) La durée de ces plans attire notre attention : comme la caméra, nous ne nous détournons pas, notre concentration est entraînée sur une personne en un instant. Et dans ces scènes particulières, il y a une crudité, une candeur à nu, qui les empêche d’avoir la sensation d’une vitrine d’acteur. Nous sommes attirés de près, pas exécutés.

Dans “Résurrection,” Rebecca Hall parle pendant sept minutes, dans la pénombre feutrée d’un bureau après les heures de travail, à un stagiaire qu’elle a encadré. Jusqu’à présent dans le film, nous avons vu le personnage de Hall, Margaret, cadre respectée et mère célibataire d’un adolescent, se défaire après l’arrivée de quelqu’un de son passé, David (Tim Roth). Son monologue est un récit de sa relation avec lui quand elle était plus jeune. David, un ami de ses parents, l’avait soignée et initié une dynamique baroque de sadisme et d’éclairage au gaz. Les deux ont eu un bébé, vivant seuls ensemble dans l’arrière-pays canadien, et Margaret décrit avoir laissé le bébé avec David à un moment donné.

Il nous reste à comprendre que le bébé a subi un sort terrible entre les mains de David – une révélation écrasante qui survient environ 40 minutes après le début du film. Mais Hall livre cette histoire effrayante avec un ton parfois triste et méditatif, comme il sied à un souvenir avec lequel elle a vécu mais contenu comme du plutonium pendant des années. Bien qu’elle se soit échappée de la prison de leur relation, son terrible chagrin et sa culpabilité sont restés. Peut-être à cause de la longueur du monologue et de sa présentation sans fioritures, Hall a déclaré qu’elle s’était souvenue de l’expérience accrue du jeu de scène, qui se manifeste dans sa prestation modulée et la tension palpable dans l’air.