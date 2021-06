Quand la bêta publique d’iOS 15 sera-t-elle publiée ?

Apple est passé sur la scène virtuelle début juin pour révéler iOS 15 aux côtés d’une suite d’autres mises à jour du système d’exploitation pour Mac, Apple TV, iPad et Apple Watch, et à la manière d’Apple, il a publié les versions bêta des développeurs disponibles le même jour. La société a également annoncé que les fans enthousiastes pourraient se lancer dans l’action dès le début avec la version bêta publique d’iOS 15, mais la date de sortie n’a pas encore été fixée.

iOS 15 apporte un certain nombre de mises à niveau clés, y compris un système de notification repensé avec Focus et résumés de notification, des améliorations à l’application Messages, une expérience FaceTime beaucoup plus performante et bien plus encore. Nous détaillons séparément les fonctionnalités clés d’iOS 15 pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la mise à jour avant d’installer la bêta publique.

La question est, quand Apple publiera-t-il la version bêta publique d’iOS 15 ? Voici tout ce que vous devez savoir. Quand pourrai-je télécharger la version bêta publique d’iOS 15 ? Apple a confirmé lors de la WWDC 2021 qu’iOS 15, ainsi qu’iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 et tvOS 15, seraient disponibles tôt sous la forme d’une version bêta publique dont le lancement est prévu en juillet. Mais quand exactement en juillet devrions-nous nous attendre à ce que le programme bêta public d’iOS 15 démarre ? Bien qu’Apple n’ait pas encore confirmé de date précise, nous pouvons revenir sur les versions bêta publiques précédentes d’iOS pour nous faire une idée. Au cours des premières années du programme, la version bêta publique a été abandonnée en juin ; la version bêta publique d’iOS 12 a commencé le 25 juin 2018 et la version bêta publique d’iOS 13 a démarré le 24 juin 2019. Cependant, la pandémie a forcé Apple à retarder la WWDC en 2020, la repoussant de son calendrier habituel de début juin à fin juin, et ce signifiait le lancement de la bêta publique d’iOS 14 un peu plus tard, le 9 juillet 2020. Le fait qu’Apple ait confirmé une fenêtre de sortie en juillet suggère que nous devrions nous attendre à une version similaire à iOS 14, peut-être sur 8 juillet 2021 s’il veut sortir le même jeudi que la version bêta de l’année dernière. Nous mettrons à jour cette section une fois que nous aurons reçu la confirmation d’Apple, alors revenez bientôt pour les derniers détails de la version bêta publique.



Mon iPhone prend-il en charge la version bêta publique d’iOS 15 ? Bien que l’iPhone 6S soit un peu long dans la dent, tout iPhone fonctionnant sous iOS 14 pourra télécharger la version bêta publique d’iOS 15 une fois qu’elle sera lancée. Pour récapituler, voici une liste de tous les modèles d’iPhone qui supportent iOS 15 : iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone SE (deuxième génération)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

