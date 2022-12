Quand Kylian Mbappe s’est déguisé en Père Noël pour distribuer des cadeaux aux enfants réfugiés à Paris

Kylian Mbappe est devenu un digne adversaire de Lionel Messi lors de la finale France contre Argentine de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Cependant, il n’est pas seulement connu pour ses exploits sur le terrain, mais aussi pour son généreux travail caritatif. Selon CNBC, le footballeur du PSG a fait don de tous ses gains de la Coupe du monde 2018 à des œuvres caritatives et fait de même avec tout ce qu’il gagne de ses pauses internationales. En 2019, le footballeur s’est déguisé en Père Noël pour distribuer des cadeaux aux enfants des camps de réfugiés à Paris en collaboration avec la Fondation PSG, rapporte Sports Brief.

Les photos de Mbappe en costume de Père Noël deviennent virales et réchauffent les cœurs maintenant.

Semblable à cela, une histoire réconfortante sur Messi de 2010 est également devenue virale récemment. Messi avait 11 ans lorsqu’il a reçu un diagnostic de déficit en hormone de croissance (GHD) et a traversé un voyage ardu pour le surmonter. De l’injection d’hormones de croissance au FC Barcelone parrainant son traitement médical, son parcours a été à la fois déchirant et inspirant. Une Argentine a raconté comment elle s’est rendu compte que son fils avait “ce que Messi [had]” et le rôle que Messi a dû jouer dans le parcours de son fils.

Elle a ensuite contacté le père de Messi et a organisé une rencontre entre la joueuse vedette et son fils qui avait alors huit ans. Les trois ont eu une conversation où Messi et le garçon ont parlé de l’endroit où leurs injections avaient été administrées, de la douleur et plus encore. Messi a dit au garçon que tout irait bien s’il était patient. Le “beau discours” qu’ils avaient fait pleurer les utilisateurs des réseaux sociaux.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici