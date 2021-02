Le plus jeune candidat au Bachelor Kit Keenan a attiré l’attention de Matt depuis qu’elle est sortie de la limousine le premier soir.

Les fans ont été intéressés de savoir jusqu’où Kit va dans sa saison.

Qui est le candidat au Bachelor Kit Keenan?

Kit Keenan, 21 ans, est un vrai New York mondain et est né et a grandi dans la ville des rêves.

Bien qu’elle soit encore jeune, elle se considère mature et veut trouver un homme qui puisse égaler ses plaisanteries et ses normes élevées.

Kit est dans sa dernière année de premier cycle à l’Université de New York et semble suivre les traces de sa mère dans l’industrie de la mode.

Quand Kit rentre-t-il à la maison sur The Bachelor?

Kit s’auto-élimine de la saison de Matt lors de l’épisode du 15 février, une semaine avant les dates de la ville natale.

Elle avait l’impression qu’elle n’était pas prête pour l’engagement que Matt recherchait.

Les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour transmettre leurs réflexions sur la décision de Kit.

«Vous ne pouvez pas rompre avec moi si je romps avec vous d’abord», a écrit un utilisateur.

Kit Keenan ne perd pas les concours. Elle les gagne, ou elle les quitte parce qu’elles sont injustes. #Le célibataire – Bachelor Night en Amérique (@ABCDTheBachelor) 16 février 2021

« Kit Keenan ne perd pas les concours. Elle les remporte ou elle les quitte parce qu’ils sont injustes », a déclaré un autre.

« Pourquoi Kit Keenan est-il venu dans cette émission? Elle savait très bien qu’elle n’essayait pas de se marier à 21 ans », a écrit un membre de Bachelor Nation.

Quand est l’épisode Women Tell All?

ABC n’a pas encore révélé la date de diffusion du épisode Tell All de deux heures pour les femmes de Le célibataire.

Chaque saison de The Bachelor a généralement 12 épisodes, The Women Tell All étant le 10e. Suivant cette tendance, la date prévue de l’air se situerait à la fin de février ou au début de mars.

Comme les fans l’ont vu avec Clare Crawley’s La saison des explosifs, un changement d’horaire ou même les noms des finalistes sont toujours sujets à changement pour la franchise The Bachelor.

Le roi des spoilers, Reality Steve, dit également qu’il y aura également un épisode After the Final Rose pour la saison de Matt James, bien que l’un n’ait pas été diffusé pour la dernière saison de Bachelorette de Tayshia Adams.

Les fans spéculent que la nouvelle Bachelorette sera présentée au cours de l’épisode, qui enregistre «bientôt».