Depuis lors, les deux titans ont combattu des calmars géants, des arachnides surdimensionnés et toutes sortes de bêtes mécanisées – mais jamais l’un contre l’autre. Voici deux stars de cinéma extrêmement populaires de deux pays et industries cinématographiques obsédées par les franchises et les suites et les films «contre». Pourquoi a-t-il fallu six décennies pour un match revanche? C’est la question soulevée ce mois-ci lorsque les deux se retrouvent enfin en « Godzilla contre Kong », Une fonctionnalité à gros budget chargée d’effets de Warner Bros. et Legendary.

«À la fin des années 1950, Toho créait tous ces nouveaux monstres – Mothra, Rodan – pour chaque nouveau film», a déclaré William M. Tsutsui, auteur de « Godzilla on My Mind: Cinquante ans du roi des monstres . » «Mais c’est vraiment« King Kong contre Godzilla »qui a cimenté Godzilla en tant que star de la franchise monstre de Toho.

Le long métrage est devenu le film de Godzilla le plus fréquenté au Japon, même aujourd’hui, relançant la franchise et préparant le terrain pour de nombreux films de monstres à venir.

En 1962, le studio de cinéma japonais Toho a sorti « King Kong contre Godzilla », Un film monstre ambitieux qui a opposé deux des créatures les plus populaires de l’histoire du cinéma dans un combat (supposément) mortel. Le film vantait un Kong ivre; brownface digne d’une grimace (avec des acteurs japonais assombrissant leurs visages pour jouer les «indigènes» du Pacifique Sud); et une bataille avec une pieuvre géante – jouée par de vraies pieuvres.

Dans cette dernière sortie, Godzilla sort d’une pause et se déchaîne mystérieusement, menant à des batailles royales avec Kong sous la mer, à bord de navires de la marine et dans les rues éclairées au néon de Hong Kong.

Beaucoup de choses ont changé depuis 1962. Les acteurs japonais en «combinaisons de créatures» en latex ont été remplacés par des effets CGI hyperréalistes; les créatures sont encore plus énormes (depuis ses débuts au cinéma, Kong est passé d’environ 24 pieds en 1933 à plus de 300 pieds aujourd’hui); et les combats se déroulent sur la plus grande échelle. Et contrairement au premier film, lorsque Kong a peut-être été le gagnant ou non – il se relève seulement de leur affrontement sous-marin, mais vu que Godzilla est aquatique, qui sait vraiment? – ce dernier film promet un champion clair et décisif.

Ce point était crucial pour le réalisateur Adam Wingard, qui se souvient des arguments de la cour d’école pour savoir qui gagnerait une telle confrontation. «Il y avait toujours le sentiment qu’ils n’avaient pas tout à fait bien compris, que quelqu’un devait dire, écoutez, c’est qui gagnerait», a-t-il déclaré dans une interview vidéo. « Je ne suis généralement pas une personne mesquine, mais c’est peut-être ma façon de gagner la plus longue dispute à long terme de l’histoire. »

Le chemin vers «Godzilla vs Kong» est rempli de rebondissements et de quasi-accidents. Lorsque Godzilla est entré pour la première fois dans les théâtres japonais en 1954, le monstre a été un succès. Mais une suite l’année suivante a sous-performé et bientôt, d’autres créatures Toho comme Mothra et Rodan lui ont volé le tonnerre au box-office. En fait, le film de 1962 a été initialement envisagé par Willis O’Brien, qui a animé le stop-motion Kong de 1933, comme une confrontation entre le singe et le monstre de Frankenstein, mais les préoccupations concernant les droits du personnage de Frankenstein ont sabordé ces plans. Toho est intervenu et a proposé son célèbre reptile comme partenaire de remplacement, à l’occasion du 30e anniversaire du studio.