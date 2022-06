Quand Kiara Advani a révélé qu’elle avait changé de prénom Alia avant d’entrer à Bollywood

Alors que le prochain film de Kiara Advani JugJugg Jeeyo avec Varun Dhawan, Anil Kapoor et Neetu Kapoor est sur le point de sortir ce vendredi 24 juin, retour sur ce jeudi Throwback, au moment où l’actrice de Bhool Bhulaiyaa 2 a révélé que son vrai nom est Alia et qu’elle l’a changé avant d’entrer à Bollywood.

Dans une interview avec Filmfare en 2019, Alia a déclaré: «Je m’appelle Kiara depuis mes débuts en 2014. Je ne voulais pas confondre le public avec Alia Bhatt, une superstar établie. C’était juste la bonne chose à faire – avoir sa propre identité. Pourquoi avoir deux Alias ​​? »

Elle a même partagé la connexion avec Priyanka Chopra derrière le choix de son nom d’écran en continuant : « Le nom, Kiara, a été inspiré du film de Priyanka Chopra, Anjana Anjani, où elle se présente comme : « Salut, je suis Kiara ». Je me suis dit : « Quel beau prénom. Si j’ai une fille, je l’appellerai Kiara ». Mais avant cela, j’avais besoin d’un nom pour moi-même. Alors, je l’ai pris. »

Dans un épisode de la saison 2 de Voot’s Feet Up with the Stars animée par la célèbre créatrice de mode Anaita Shroff Adajania, Kiara avait révélé que Salman Khan, qui avait fait une apparition spéciale dans la chanson titre du premier film bollywoodien de Kiara, Fugly, lui avait suggéré de changer son prénom Alia avant d’entrer à Bollywood.





« Alia est mon prénom. Salman Khan m’a suggéré de le changer à cause d’Alia Bhatt car il ne peut pas y avoir deux actrices du même nom à Bollywood. Il a suggéré le changement, mais Kiara est le nom que j’ai choisi. Maintenant, même mes parents ont commencé à m’appeler Kiara », a déclaré l’actrice dans l’épisode du chat de 2019.

Il semble que Kiara ait toujours gardé Alia comme deuxième prénom puisque son pseudo Instagram est kiaraaliaadvani, lu comme Kiara Alia Advani.