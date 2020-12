Les photos de retour du top model Kendall Jenner lors de la 75e cérémonie des Golden Globe Awards ont fait surface sur Internet. Aux Golden Globes 2018, Kendall avait attiré l’attention de tous lorsqu’elle a foulé le tapis rouge dans une robe en tulle volumineuse signée Giambattista Valli. Cependant, ce n’est pas seulement sa robe qui a fait parler les fans. Les internautes étaient plus préoccupés par sa peau. Quand ils ont vu des photos en gros plan de la top model lors de l’événement, beaucoup ont rapidement souligné son acné.

Les sœurs Kardashian apprécient un énorme fan qui suit les médias sociaux et ne manquent jamais de divertir leurs fans avec leurs singeries saines et hilarantes. Récemment, Kendall a partagé un clip hilarant laissant ses partisans séparés. Dans la vidéo, on peut voir la magnifique diva, avec sa sœur Kylie Jenner, faire des mouvements hilarants. La légende de la vidéo se lit comme suit: « Pouvons-nous en obtenir plus sur tik tok maintenant s’il vous plaît @kyliejenner @kendalljenner. »

Le mannequin est un phénomène de médias sociaux et a souvent pris d’assaut Internet avec ses belles et audacieuses photos. Récemment, elle a partagé quelques photos d’elle-même dans un haut spaghetti blanc associé à un bas multicolore. Mais ce qui a attiré l’attention, c’est sa légende audacieuse qui se lit comme suit: «J’adore le fait que Kendall ne se moque pas du jugement et des opinions et porte ce qu’elle veut et je suis tout à fait là pour cela. VOTRE corps, VOTRE choix vestimentaire. »

Pendant ce temps, Kendall a ouvertement lutté contre l’acné, surtout lorsqu’elle était plus jeune. Selon Cosmopolitan, Jenner a déclaré que son acné la mettait en danger dans un article de blog sur son application en 2015.