Quand Keanu Reeves vêtu d’un kurta-pyjama a remis à Preity Zinta le prix du meilleur début

Preity G Zinta fait partie de l’industrie cinématographique depuis 1998. L’acteur a fait ses débuts à Bollywood avec le film Dil Se … aux côtés de Shah Rukh Khan et Manisha Koirala. La même année, elle a également joué dans Soldat en face de Bobby Deol. Aux Zee Cine Awards 1999, Preity a remporté le prix du meilleur premier acteur (féminin) pour son rôle dans Soldat. Elle a reçu le prix par nul autre que le groupe maintenant obsolète Dogstar.

Oui, le musicien devenu acteur Keanu Reeves avec ses camarades de groupe de l’époque Bret Domrose et Robert Mailhouse portaient un pyjama kurta et sont arrivés sur scène pour remettre le prix à Preity. le Matrice star arborait un beau look vêtu d’une kurta ample dorée et d’un pyjama avec une veste sans manches par-dessus. Alors que Preity portait une robe noire.

Regardez la vidéo ci-dessous:

Pendant ce temps, sur le front du travail, Preity a été vu pour la dernière fois en Bhaiaji Superhit qui est sorti en 2018. L’acteur a joué aux côtés de Sunny Deol et Ameesha Patel dans le film.

Actuellement, Zinta est occupée par le tournoi IPL 2021 en cours dans lequel son équipe Punjab Kings occupe la sixième position du classement.

En parlant de Keanu, il reprendra son rôle de Thomas Anderson / Neo dans le quatrième volet de Matrice. Le film a également Priyanka Chopra Jonas dans un rôle central et c’est sa première sortie dans la franchise. Le film a également Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson et Daniel Bernhardt reprenant les rôles des tranches précédentes de Matrice.