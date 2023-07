Quand Katrina Kaif a traité Varun Dhawan de fou et l’a laissé complètement embarrassé

Katrina Kaif et Varun Dhawan ont fait une apparition sur Koffee With Karan, où l’actrice de Tiger 3 a qualifié la star de Bawaal de stupide, et il avait l’air complètement embarrassé. Dans l’une des saisons de Koffee With Karan, Varun et Katrina sont apparus ensemble, et Kat a révélé que Varun et Arjun Kapoor avaient un club de haine contre l’actrice parce qu’elle était avec Salman Khan. Il y a eu quelque chose qui s’est passé, et ils ont commencé le club de haine contre l’actrice de Tiger 3, et on la voit traiter Varun de stupide pour avoir fait cela. Varun, qui avait l’air visiblement embarrassé, a également qualifié Katrina de folle. On voit Katrina et Varun discuter de la façon dont elle avait l’impression qu’il la surveillait quand elle avait 17 ans avec run Kapoor quand ils l’ont rencontrée avec Salman Khan.

Katrina dans l’émission de Karan a révélé comment elle avait causé des ennuis à Varun et Arjun : « Varun et Arjun Kapoor m’ont rencontré quand j’avais 17 ans. Moi, Salman Khan, Varun, Arjun et quelques-uns d’entre nous marchions sur le kiosque à musique. Varun était en quelque sorte en train de me surveiller. J’aime dire des choses comme ça, mais il allait bien. Donc, en gros, il a eu des ennuis. » Elle a ajouté plus tard, « Salman Khan s’est arrêté dessus. Après cela, Varun et Arjun ont en fait eu un club, et ils l’ont nommé » Je déteste Katrina « . C’était un club de haine pour moi, et ils me détestaient juste. Pourquoi ils me détestaient, je ne sais pas. Je marchais juste, m’occupant de mes affaires. Ils étaient derrière moi; c’est leur problème « . Katrina l’a révélé lorsqu’elle était dans l’émission de Karan avec Anushka Sharma.

Katrina Kaif est aujourd’hui mariée à l’acteur de Bollywood Vicky Kaushal, et ils profitent de leur bonheur conjugal depuis deux ans maintenant. Ils ont un énorme fan suivant avec leur nom ensemble, Vickat.