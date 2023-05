Quand Katrina Kaif a donné une ambiance de petite amie trop possessive à Salman Khan; voici comment il a réagi [Watch video]

Katrina Kaif et Salman Khan sont amis aujourd’hui, mais il fut un temps où ils étaient en couple, et beaucoup pensaient qu’ils pourraient finir par se marier, mais le destin en a décidé autrement, et aujourd’hui Katrina est heureusement mariée à la star de Bollywood Vicky Kaushal, qui l’adore jusqu’à la moelle. Mais il y a encore des fans de Salman et Katrina Kaif qui veulent les revoir ensemble. Et cette vieille vidéo virale de l’ex-couple a prouvé qu’ils étaient assez sérieux l’un envers l’autre.

Regardez la vidéo de Katrina Kaif étant la petite amie trop possessive typique de la superstar Salman Khan.

Dans cette vieille vidéo virale, vous pouvez voir Katrina Kaif dégager une ambiance de petite amie trop possessive lorsqu’elle entre dans son premier spectacle, Dus Ka Dum, avec Akshay Kumar, où elle interroge la superstar sur le fait de serrer dans ses bras et d’embrasser toutes les femmes du spectacle. et quel genre d’émission c’est et demander si c’est une émission de quiz ou autre chose, et cela fait rougir Salman Khan, et il lui explique que ce n’est rien comme ça et qu’ils sont tous ses invités, et il les traite bien.

Plus tard, il va la prendre dans ses bras et lui dit que même si tu es mon invitée, Katrina ne peut pas arrêter de rougir, et Akshay Kumar, qui est avec Katrina, refuse de jouer car il révèle presque qu’ils sont d’une même famille et évidemment il le fera. la favoriser. Et cette déclaration de l’acteur fait rougir Salman Khan et Katrina Kaif. Aujourd’hui, ils sont amis et co-stars, et bientôt ils seront vus ensemble dans Tiger 3. Salman Khan est toujours célibataire, et récemment il a laissé ses fans navrés quand il a dit qu’il n’était pas amoureux et qu’il voulait que quelqu’un l’appelle Jaan, qui l’appelle maintenant Bhai, et tout le monde se demandait s’il parlait de Katrina.