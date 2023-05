Quand Kareena Kapoor Khan a révélé pourquoi elle avait rejeté Kaho Naa Pyaar Hai de Hrithik Roshan

Kareena Kapoor Khan a fait ses débuts à Bollywood aux côtés d’Abhishek Bachchan dans Refugee sorti en juin 2000. Elle a eu l’occasion de faire ses grands débuts un peu tôt avec la vedette de Hrithik Roshan Kaho Naa Pyaar Hai qui sortira en janvier de la même année. Elle s’est vu offrir le rôle de première dame, mais elle l’a refusé, puis Ameesha a accepté le marché. Cependant, la première regrette de s’être retirée du film pour ses propres raisons valables. Lisez la suite pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles elle a choisi de ne pas lancer sa carrière aux côtés de Hrithik Roshan.

Kaho Naa Pyaar Hai a été un énorme succès qui lui a valu un statut emblématique et est toujours aimé par beaucoup. Les débutants Hrithik Roshan et Ameesha Patel ont gagné des millions de cœurs et ils ont de nouveau été jumelés à Aap Mujhe Acche Lagne Lage. Le drame musical romantique a fait des vagues dans l’industrie cinématographique à l’époque. Dans une interview de Filmfare, Kareena Kapoor Khan s’est ouverte sur le fait de quitter le projet. L’actrice affirme qu’elle serait définitivement devenue une star, mais elle est heureuse de ne pas faire partie du film car elle veut être connue en tant qu’actrice.

Elle a en outre expliqué son point de vue en déclarant que le film avait été réalisé pour Hrithik Roshan. Elle a dit: « Son père a passé cinq heures sur chaque image et chaque gros plan, alors qu’il n’a même pas passé cinq secondes sur Ameesha. » Elle a ajouté qu’il y a des cadres où les boutons et les poches sous les yeux d’Ameesha Patel sur son visage sont visibles. » Selon elle, Ameesha n’était pas belle, mais chaque photo de Hrithik ressemblait à un rêve.

Kareena Kapoor Khan a affirmé qu’elle aurait certainement obtenu une meilleure affaire si elle était dans le film, mais pense que l’attention dans le film devrait être divisée entre les deux. Par conséquent, elle est heureuse de ne pas avoir accepté l’offre de Kaho Naa Pyaar Hai. Elle est également heureuse que cela n’ait pas affecté son amitié avec Hrithik.

Sur le plan professionnel, Kareena Kapoor Khan sera ensuite vue dans The Crew, avec Tabu et Kriti Sanon. Le film est produit par Rhea Kapoor et Ekta Kapoor. Elle a aussi Sujoy Ghosh « La dévotion du suspect X ». Dans le pipeline, elle a aussi le sans titre de Hansal Mehta pour lequel elle est également devenue productrice.