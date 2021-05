Quand Kareena Kapoor Khan A RÉVÉLÉ ce qu’elle attend de SRK, Priyanka Chopra, Deepika Padukone et Saif Ali Khan

Avez-vous déjà pensé que même les célébrités les plus talentueuses et apparemment satisfaites souhaiteraient avoir mieux. Sinon, cette interview de Kareena Kapoor Khan vous fera sûrement penser autrement.

Dans une ancienne interview, Kareena avait exprimé son souhait de devenir propriétaire de la maison londonienne de Shah Rukh Khan. Non seulement cela, lors de l’interview, lorsque les noms de quelques célébrités ont été pris, on a demandé à Kareena ce qu’elle voudrait de chacun d’eux et elle a précipitamment mentionné une chose qu’elle voulait de Deepika Padukone, Priyanka Chopra Jonas, Salman Khan, Alia. Bhatt et son mari Saif Ali Khan, entre autres.

L’actrice qui est fière propriétaire d’une maison colossale à Bandra, Mumbai, avec un décor de style colonial classique avait révélé qu’elle était émerveillée par la demeure londonienne de Shah Rukh Khan et souhaitait l’avoir. Elle a dit qu’elle voulait avoir «sa maison à Londres», lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle attendait du roi Khan.

Malgré le fan qui suit l’actrice, dans son interview avec Pinkvilla, Kareena avait dit qu’elle voudrait les « fans » de Salman. Interrogé sur Priyanka Chopra, l’acteur de «Jab We Met» avait répondu que «ce serait sa voix». «Elle a une belle voix», avait-elle dit à Pinkvilla.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle attendait d’Alia Bhatt, sa réponse a été: « C’est un tas de talents. Donc ça ne me dérange pas de lui en prendre. Le sourire à fossettes magnifiquement proéminent de Deepika est ce sur quoi son cœur est attaché et cela ne me dérangerait pas de lui enlever son sourire.

Les questions ne se sont pas arrêtées à la fraternité de Bollywood à l’extérieur de la maison, quand on lui a demandé ce qu’elle attendrait de son mari Saif Ali Khan, elle a dit: «J’ai tout, na … Je pense que de Saif, je voudrais vraiment son cerveau parce que je pense il est vraiment doué. La façon dont il absorbe les choses, il est si intelligent, il est articulé. J’aimerais son esprit. «

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Kareena sera ensuite vue dans «Laal Singh Chadha» en face d’Aamir Khan. Le film est une adaptation du classique hollywoodien Forrest Gump.