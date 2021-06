Quand Kareena Kapoor Khan a parlé de Babita élevant Karisma Kapoor et elle

C’est un fait connu que Randhir Kapoor et Babita se sont séparés mais n’ont jamais divorcé. Le couple séparé qui est en bons termes en ce moment a deux enfants Karisma Kapoor et Kareena Kapoor Khan qui sont des acteurs comme eux. Nous sommes tombés sur une interview de Bebo en 2007 dans laquelle elle racontait comment Babita avait élevé Lolo et elle « à elle seule » après s’être séparée de Randhir.

Kareena a déclaré à Mumbai Mirror: « Maman faisait toujours quelque chose, elle nous a élevés à elle seule. Elle a une entreprise immobilière à part d’autres petites entreprises. C’était difficile. Bien que mon père soit également un facteur important dans ma vie. «

L’acteur a ajouté: « Nous avons été laissés seuls pour nous débrouiller seuls. Mais maintenant, nous voyons davantage notre père, même si nous ne l’avons pas vu souvent au cours de nos premières années. Nous sommes une famille maintenant. »

Plus tôt lors d’une interaction avec MojoStory, lorsque Kareena a été interrogée sur son équation actuelle avec ses parents, elle avait dit: « Oui, ma mère est ma meilleure amie mais j’adore mon père parce que je le respecte et l’aime beaucoup. Il est dans un étrange pas vraiment dans votre visage parce que c’est quelqu’un qui a toujours aussi choisi d’être à l’arrière. Ce n’est pas quelqu’un qui attire l’attention et le veut. Il est toujours là pour nous en silence et je le sais. «

Kareena a ajouté: « Je veux dire que mes parents ont une belle relation parce que parfois deux personnes se rendent compte que leur vie ne se déroule pas exactement comme elles l’avaient prévu, alors il vaut mieux que vous sachiez que nous ne restons pas ensemble mais nous pouvons toujours comme vous le savez soyez amis et restez en contact et prenez encore parfois des décisions concernant les enfants. »