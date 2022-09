Quand Kareena Kapoor Khan a fait honte à Vidya Balan en déclarant: “Être grosse n’est pas sexy”

Kareena Kapoor Khan a souvent courtisé les controverses pour ses déclarations non filtrées sur les plateformes publiques. Elle est connue pour dire ce qu’elle pense, mais parfois elle va trop loin sans même savoir comment cela affectera sa vie et celle des autres. Alors que Kareena n’a jamais hésité à tirer ouvertement sur ses contemporains, Bebo avait une fois indirectement fait honte à Vidya Balan pour sa prise de poids.

En 2012, Kareena s’était jetée sur Vidya lorsque cette dernière avait pris du poids pour son rôle dans The Dirty Picture. Au lieu de louer sa performance dans le film, Kareena avait fait un commentaire accrocheur pour définir le sens d’être sexy et grosse.

“Être grosse n’est pas sexy ! Quiconque dit cela parle de la merde. Voluptueux est sexy, mais la graisse est exclue. Toute femme qui dit qu’elle ne veut pas être mince dit n’importe quoi. C’est le rêve de toutes les filles. C’est peut-être une tendance maintenant avec des actrices, mais je ne veux absolument pas avoir l’air grassouillette ou grosse !” Kareena l’avait confié aux médias lors d’un événement.

Cependant, Kareena ne s’est pas arrêtée là. Lors de son apparition sur Koffee With Karan, lorsque Karan Johar a demandé à Kareena ce qu’elle ferait si elle se réveillait en tant que Vidya Balan, elle avait immédiatement répondu : “Je me sentirais sale !”

Alors que Kareena a dû penser qu’il serait acceptable de faire honte à sa collègue actrice, Vidya Balan n’était pas du genre à prendre les choses en main. Répondant fortement à la remarque de Kareena, Vidya l’avait abattue en disant: “Ça ne peut pas être plus sale que The Dirty Picture. Ils pourraient faire une héroïne mais personne ne pourra faire The Dirty Picture.” Pour les non-initiés, Kareena a joué le rôle principal dans le film Heroine de Madhur Bhandarkar en 2012.

Comme ils disent, ‘Comme vous semez, vous récolterez.’