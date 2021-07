Quand Karan Johar n’était pas convaincu par l’apparence de Ranveer Singh, mais qu’il s’est senti plus tard comme le « plus grand imbécile » ! | Nouvelles des gens

New Delhi : A l’occasion du 36e anniversaire de Ranveer Singh, revenons dans le passé et revenons à la célèbre déclaration de Karan Johar faite dans l’épisode Koffee With Karan. Ranveer a d’abord été rejeté par KJo pour son apparence !

Karan Johar, qui est connu pour donner des pauses et lancer des débutants dans l’industrie cinématographique, que ce soit Alia Bhatt ou Ananya Panday ou Sidharth Malhotra était une fois en colère contre le cinéaste Aditya Chopra pour avoir lancé Ranveer Singh dans ‘Band Baaja Baaraat’ après avoir vu l’acteur sur affiche du film.

KJo n’était pas satisfait de la décision d’Aditya Chopra de le lancer dans son prochain car il n’était pas satisfait de l’apparence de Ranveer et était également confronté au dilemme que les gens rejetteraient le film à cause de lui.

Karan a fait la révélation lorsque Ranveer a fait ses débuts dans l’émission Koffee With Karan il y a des années. Il a partagé: «’Il fait partie du groupe Baaja Baaraat?’ Adi a déclaré: « C’est un très bon acteur, vous n’avez aucune idée à quel point il est bon. » J’ai dit : « Cela n’a pas d’importance, mais il ressemble à ça. »

Après avoir entendu tout cela, Ranveer s’est senti humilié et était sur le point de partir, mais Aditya qui avait toute confiance en Ranveer a demandé à Karan de ne pas faire de suppositions rapides et de ne le juger qu’après avoir regardé le film.

Peu de temps après le lancement du film, KJo était extrêmement embarrassé et regrettait totalement ses propos.

Il a déclaré: « J’ai vu la promo et je me suis dit: » Ce garçon a en fait un sentiment de confiance et il y a quelque chose en lui. Mais ce n’est pas réfléchissant dans cette affiche, changez cette affiche. J’étais comme, je n’ai aucun espoir. Je suis allé voir ce film et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, il (Ranveer) est une star de cinéma. C’est une putain de star de cinéma’ », a déclaré Karan Johar.

Il a ajouté qu’il se sentait comme le « plus grand imbécile » pour avoir sous-estimé Ranveer et Anushka Sharma.

Côté travail, Ranveer sera ensuite vu dans Sooryavanshi de Rohit Shetty, 83 de Kabir Khan, Jayeshbhai Jordaar de Divyang Thakkar et Cirkus de Rohit Shetty.