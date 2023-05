Quand Karan Johar a fortement suggéré à Kangana Ranaut de quitter l’industrie et de faire autre chose pour CETTE raison

Karan Johar est en panne avec Kangana Ranaut, et cette vieille vidéo en est la preuve. Dans cette vidéo, vous pouvez voir Karan faire la paix avec Kangana une fois pour toutes après lui avoir conseillé de quitter l’industrie parce qu’il en avait marre qu’elle raconte que Bollywood était injuste envers elle et plus encore. Il l’envoie quitter l’industrie et partir, et personne ne l’a forcée à rester sous la menace d’une arme, et elle peut trouver autre chose à faire. Karan a été vu parler de cette façon après que Kangana ait illuminé le débat sur le népotisme dans son émission, Koffee With Karan, en 2016.

Regardez l’ancienne vidéo de Karan Johar demandant à Kangana Ranaut de quitter l’industrie.

Non seulement cela, Kangana a également été moquée lors d’une remise de prix par Saif Ali Khan, qui était présent avec elle lorsqu’ils faisaient partie de Rangoon. Dans la même vidéo, vous pouvez voir Kangana donner une réponse élégante et impertinente à se moquer, où elle dit que Karan et Saif se sont moqués d’elle parce que KJo ne me jette pas dans ses films, et elle a directement mentionné qu’elle est ‘t intéressé et a des normes élevées.