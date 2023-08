Quand Karan Johar a blessé les fans de la beauté Jawan Nayanthara avec son commentaire sur les plus grandes actrices féminines du sud de l’Inde

Nayanthara on le verra bientôt en face Shah Rukh Khan dans Jawan. Le Atlée Le film sort le 7 septembre 2023 et regorge de séquences d’action et de sensations fortes. Nayanthara sera également vu en train d’exécuter des séquences d’action à indice d’octane élevé dans le film. La magnifique beauté est l’une des actrices féminines du sud de l’Inde les plus populaires et compte une énorme base de fans qui la considèrent comme la superstar féminine. Ils vous condamneraient fermement si vous essayiez ne serait-ce que de la pointer du doigt. Et c’est ce qui s’est passé avec Karan Johar l’année dernière. Le réalisateur a été la cible des fans de Nayanthara à cause de son seul commentaire.

Quand les fans de Nayanthara ont critiqué Karan Johar pour son commentaire

Il se trouve que Samantha Ruth Prabhu était venue sur Koffee With Karan 7 avec Akshay Kumar. Et dans l’un des segments de Koffee With Karan 7, Karan lui a posé des questions sur les plus grandes actrices du sud de l’Inde. Et le Kushi l’actrice s’est réjouie de travailler avec Nayanthara dans Kaathuvaakula Rendu Kaadhal. Lorsque Samantha l’a saluée comme la plus grande actrice du sud de l’Inde, Karan Johar l’a rejeté en disant: « Pas sur sa liste ». Et c’était ce commentaire du Rocheux Aur Rani Kii Prem Kahaani cinéaste qui n’a pas été bien accueilli par les fans du Nayanthara. Ils l’ont brutalement frappé et l’ont interpellé.

Karan Johar défend son commentaire sur les actrices du sud de l’Inde

En parlant à Bollywood Hungama, Karan a partagé que la liste lui avait été remise par Ormax Media. Et on entend aussi Samantha parler du chèque d’Ormax. Il a affirmé que les fans de Nayanthara avaient mal interprété toute la conversation et que la liste avait Samantha comme étoile numéro 1. Nous ne pouvons pas dire si l’explication a apaisé leur colère, car la vidéo est redevenue virale dans l’actualité du divertissement et Karan a de nouveau été trollé.

Regardez cette vidéo pour tout savoir sur Nayanthara, la Lady Superstar

Mises à jour du film Jawan

Revenant au nouveau film à venir de Nayanthara, le film a également Yogi Babu, Sunil Grover, Ridhi Dogra et Sanya Malhotra dans les rôles clés. Deepika Padukone et Priyamani seront vus dans une apparition. Il y a eu des discussions sur Sanjay Dutt et Thalapathy Vijay faisant également une apparition. Shah Rukh sera vu en train d’affronter Vijay Sethupathi dans le film d’action-thriller. À l’étranger, Jawan a déjà frappé environ 10 millions de dollars. Selon le comité de censure, Jawan créera un tsunami au box-office et comportera de nombreux éléments impressionnants.