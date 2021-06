Kajol est l’un des rares acteurs à ne pas avoir de filtre. L’acteur est extrêmement spirituel, direct et ses interviews sont trop amusantes à regarder. Nous sommes tombés sur une vidéo de retour de Kajol sur ‘Koffee With Karan’ dans laquelle elle a fait une apparition avec son cousin et cinéaste Ayan Mukerji. Au cours de l’épisode, on entend Kajol dire qu’elle pense qu’elle ne peut jamais avoir l’air pauvre à l’écran et qu’elle a juste l’air riche.

Kajol dit à Karan et Ayan : « J’ai décidé très tôt que j’avais l’air riche. Je n’ai pas l’air pauvre. Quoi que je fasse, à la fin de la journée, même si je porte un ghagra-choli (ce que j’étais porter à Hulchul), je me suis regardé et j’ai dit : « Je n’ai pas l’air pauvre ».

Ce à quoi KJo lui a dit : « Je pense que tu as tout à fait tort. Tu as une opinion d’auto-élévation de toi-même parce que je veux te dire que tu as l’air assez pauvre dans quelques films. »

Plus tôt lors d’une interaction avec DNA, Kajol avait révélé qu’elle ne pensait pas qu’aucun de ses films ne devrait être refait. L’acteur avait dit: « Non, je ne pense pas. Je pense que chacun de mes films était, est d’une manière très étrange et unique. Beaucoup de gens m’ont demandé « Voulez-vous faire une suite à ‘Dilwale Dulhania Le Jayenge’ ou ‘Kuch Kuch Hota Hai’ quelque chose comme ça?’ Je me disais : ‘Non, tu ne peux même pas refaire ces films’. J’ai l’impression que quand tu fais un film et qu’il y a une certaine magie qui se crée et que tu ne peux pas refaire cette magie. »