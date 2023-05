Quand Kajol a dit à Ajay Devgn, ‘Joota nikaal ke maarungi’ sur la plateforme publique pour CETTE raison [Watch video]

La vie est triée lorsque vous êtes marié à votre meilleur ami, car vous pouvez dire ce que vous pensez sans crainte de jugement. Kajol a ce lien avec son mari, Ajay Devgn, qui est d’abord son ami puis son mari, et cette vidéo est la preuve de la raison pour laquelle leur relation a duré pour toujours. Dans cette vieille vidéo qui est devenue virale sur Internet, elle montre comment Kajol est bindaas avec Ajay. Ajay et Kajol ont fait une apparition dans l’émission Koffee With Karan de Karan Johar, où la star de Bholaa était à son meilleur, et dans l’une des questions, KJo lui a demandé quel acteur avait l’air le mieux avec Kajol.

Regardez la vidéo de Kajol embarrassant presque Ajay Devgn dans l’émission de Karan Johar.

Pat revient d’Ajay Devgn en tant que fils ou co-acteur ? Cela laisse Kajol un peu irritée, et elle commence à abuser d’Ajay et dit même, Joota nikaal ke maarungi. » Karan l’interrompt et dit qu’elle ne peut pas dire tout cela dans son émission pour le moment. Mais la meilleure partie était qu’Ajay n’était pas du tout offensé, et en fait, il a continué à être le plus drôle de la série. C’est leur camaraderie, et c’est tellement spécial. Ajay dans une de ses interviews avait dit que chaque marraieg avait des hauts et des bas et comment il était dans son mariage, » Il tient très bien. Bien qu’il y ait des hauts et des bas dans chaque mariage. Les désaccords sont là, mais il faut les gérer car les esprits ne peuvent pas se ressembler. Là où les enfants sont également concernés, deux esprits penseront également différemment. Mais ensuite nous nous entendons et discutons de ce qui est bien et de ce qui ne va pas et c’est comme ça que ça va marcher. Il faut aussi comprendre le point de vue de l’autre. La première chose est que vous devez être très ouvert sur le moment où vous pensez que vous avez tort, vous devriez simplement vous excuser et en finir avec ça, alors ça marche. Si vous restez fidèle à votre ego, ça ne marchera pas ».

Ajay et Kajol se foutent souvent l’un de l’autre, et ils sont extrêmement gentils. Kajol et Ajay sont mariés depuis plus de 25 ans maintenant et ils ont deux enfants, Nysa Devgn et Yug Devgn. Nysa est déjà une star, tandis que Yug ressemble plus à son père, un peu timide devant la caméra, mais on ne peut pas la juger dès qu’elle n’a que 12 ans. En parlant de Kajol et Ajay, ils forment le meilleur couple de la ville de Tinsel, et ce n’est jamais une journée ennuyeuse avec eux.