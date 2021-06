Quand Juneteenth commence-t-il à être un jour férié fédéral? – Le soleil

Les Avocats ont voté pour faire de Juneteenth un jour férié fédéral pour commémorer le jour où les derniers Afro-Américains asservis ont appris qu’ils étaient libres.

La volonté d’adopter la législation a de nouveau pris de l’ampleur à la suite des manifestations de Black Lives Matter au cours de la dernière année.

Le 19 juin deviendra un jour férié fédéral pour célébrer la Proclamation d’émancipation Crédit : Getty

Quand Juneteenth commence-t-il à être un jour férié fédéral?

Le projet de loi est passé par le Sénat américain, obtenant l’approbation unanime le 15 juin avant d’être adopté par le Congrès.

La Chambre des représentants a ensuite également adopté la loi le lendemain, établissant le 19 juin comme jour férié légal.

Cela deviendra officiellement un jour férié fédéral lorsque le président Joe Biden la signera cet après-midi.

Les employés fédéraux recevront un jour de congé payé le 19 juin, ou le vendredi ou le lundi le plus proche pour commémorer la Proclamation d’émancipation.

Ce sera le premier emploi de Biden à son retour de son voyage en Europe Crédit : Splash

Ce sera le premier ordre du jour de Biden à son retour de son voyage d’une semaine en Europe.

Le Texas a fait de Juneteenth un jour férié pour la première fois en 1980, et « tous les États à l’exception du Dakota du Sud sont venus commémorer officiellement Juneteenth » dans les décennies qui ont suivi, selon CNN.

Cependant, seuls quelques-uns le notent comme un jour férié payé.

Certaines villes et entreprises reconnaissent également la fête. En 2020, Juneteenth a été officiellement reconnu par la ville de New York comme jour férié officiel annuel de la ville et jour férié scolaire public, à partir de l’année suivante.

Il deviendra le 12e jour férié fédéral en Amérique.

Qui a voté contre Juneteenth ?

Malgré le soutien écrasant du projet de loi, ce n’était pas une table rase lors de son adoption par le Congrès.

La législation Juneteenth a été votée contre par 14 républicains à la Chambre.

Juneteenth a son propre drapeau pour commémorer la journée Crédit : Wikipédia

Ils ont suggéré que le projet de loi diviserait les Américains, le représentant du GOP Chip Roy du Texas prenant même le nom des vacances – en disant: « sur une question qui devrait plutôt nous rassembler en créant un jour de l’indépendance séparé basé sur la couleur de la peau. «

Le représentant Andy Biggs de l’Arizona, le représentant Mo Brooks de l’Alabama, le représentant Andrew Clyde de Géorgie, le représentant Scott DesJarlais du Tennessee et le représentant Paul Gosar de l’Arizona faisaient partie des législateurs qui ont voté contre le fait que Juneteenth soit un jour férié fédéral.

le représentant Ronny Jackson du Texas, le représentant Doug LaMalfa de Californie, le représentant Thomas Massie du Kentucky, le représentant Tom McClintock de Californie, le représentant Ralph Norman de Caroline du Sud, le représentant Mike Rogers de l’Alabama, le représentant Matt Rosendale du Montana, Le représentant Chip Roy du Texas et le représentant Tom Tiffany du Wisconsin se sont également opposés au projet de loi.